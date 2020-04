Conurbano y circulación local: alerta de expertos ante Alberto

En la zona sur del conurbano también se dispararon los casos. Allí se duplicaron. Es la sexta región sanitaria donde las infecciones se elevaron de 64 a 143 a lo largo de municipios como Avellaneda, Ezeiza, Florencio Varela, Quilmes, Almirante Brown y Lomas de Zamora, entre otros. En La Matanza, región sanitaria 12, los casos se dispararon de 24 a 50 en la semana que va del 15 al 22 de abril. En la séptima región (Moreno, Morón, Hurlingham, Merlo y Luján, entre otros) hubo un incremento de más del 50%: de 86 a 133 casos. La once, que incluye a La Plata, se elevó de 24 a 50.

COMITÉ DE EXPERTOS.JPG El presidente, Alberto Fernández, encabeza la reunión con el comité de expertos de la salud en Olivos. Imagen: Presidencia de la Nación

Además de mantener el cerrojo social, y económico, sobre el conurbano bonaerense y sobre la Ciudad de Buenos Aires, los expertos médicos volvieron a advertir la necesidad de mantener cerradas escuelas y la indispensable subocupación del transporte público cuya afluencia no puede superar el 30% de los habitual con uso obligatorio de tapaboca. Es el principal foco de contagio. Las recientes experiencias de contagios en cadena en geriátricos porteños trasladan el fantasma a los establecimientos educativos con posibles contagios de menores de edad. Por eso seguirá en suspenso el ciclo lectivo.

Más allá de la Capital Federal y el conurbano bonaerense, los expertos están preocupados por Río Negro, La Rioja y Tierra del Fuego, mientras que llevaron tranquilidad por el achatamiento de casos en grandes provincias como Córdoba y Santa Fe. Por eso el miércoles por la noche el gobierno nacional dejó trascender que se liberará la actividad de profesionales autónomos con título habilitante, como abogados y contadores, en las provincias de Entre Ríos, Misiones, Salta, San Juan y Neuquén. También se resolvió habilitar las obras públicas privadas en Salta, San Juan, Santa Cruz, Misiones, Entre Ríos, Mendoza y Neuquén. Las provincias serán las encargadas de supervisar el cumplimiento de los protocolos sanitarios en el reinicio de estas actividades económicas, teniendo en cuenta los requisitos y recomendaciones plasmados en un informe técnico elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación.

El Presidente ya está decidido a ampliar el aislamiento social obligatorio hasta el domingo 10 de mayo inclusive, y solo resta confirmar cuándo realizará el anuncio oficial, que sería mañana por la noche. Recién el lunes 4 de mayo podría haber algún tipo de flexibilización de actividades para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la implementación de algunos turnos escalonados por actividad para retornar al trabajo.

A la Quinta de Olivos asistieron la embajadora especial de la OMS/OPS para América Latina y el Caribe, Mirta Roses; el director científico de la Fundación Huésped, Pedro Cahn; el titular de la Sociedad Argentina de Infectología, Omar Sued; el presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias, Gonzalo Camargo; y los especialistas Ángela Spagnuolo de Gentile, Gustavo Lopardo, Florencia Cahn, Carlota Russ, Eduardo López, y Luis Cámera. Todos llegaron juntos en un pequeño micro cerca del mediodía, para evitar que cada uno fuera con sus autos por separado.

Además, junto a Alberto Fernández estuvieron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Salud, Ginés Gonzáles García; y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti. Antes de la reunión, Eduardo López, el jefe del departamento de medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, aseguró que cuando llegue el pico de contagios el sistema de salud podría no colapsar. "Va a haber un pico, pero me da la sensación de que no va a saturar el sistema de salud. Soy cautamente optimista. Creo que va a haber un pico, pero no va a ser de los modelos que estamos acostumbrados a ver en Estados Unidos, Italia, España o inclusive Francia. Será un pico más moderado", expresó el especialista.

En declaraciones a una radio, López subrayó: "La cuarentena va a prolongarse, debe prolongarse. Las cuarentenas largas, que estuvieron alrededor de ocho semanas, son las que mejor han respondido y pueden flexibilizarse con mayor tranquilidad. Por eso se plantea la flexibilización por provincia y tal vez por municipio; no en el conurbano bonaerense o en Capital Federal, pero sí en el interior de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos o Córdoba".