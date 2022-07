Trabajadores de la salud marchan "contra el ajuste" en la Ciudad

Los trabajadores de la salud de la Ciudad realizarán esta nueva protesta bajo el lema: "Basta de ajuste en salud mental".

Héctor Ortiz, delegado general de ATE en los hospitales Durand y Pedro de Elizalde explicó a esta agencia que "mañana vamos a insistir en decirle al ministro Fernán Quiros y a Rodríguez Larreta que no queremos ajuste en salud mental, no queremos traslados y cierres de servicios en el Hospital Moyano".

Hospital_Moyano_(2).jfif

"Para los argentinos, la educación y la salud fueron y son servicios imprescindibles. Nosotros desde hace años reclamamos al Gobierno de la Ciudad más inversión en la salud pública y que dejen de gastar 22 millones de pesos en publicidad electoral por día", remarcó Ortiz.

"Hoy más que nunca necesitamos un sistema sanitario fuerte y solidario, para el pueblo. Por eso mismo seguiremos en la lucha para frenar el avance de Larreta contra la salud pública que es de todos los porteños", puntualizó el dirigente.

Segunda movilización en una semana

Distintas organizaciones gremiales de la Ciudad de Buenos Aires también se movilizaron el jueves pasado desde el Hospital Moyano hasta la intersección de las avenidas Caseros y Entre Ríos.

ate trabajadores de la salud.jpg

Trabajadoras y trabajadores de la salud de ATE rechazaron el traslado del servicio de hospital de día al pabellón San Juan para poner en su lugar un perinatal.

"Nos negamos al traslado. Vienen con un proyecto que no es claro, que no lo hemos visto nunca y lo que quieren hacer es poner un perinatal cuando nos viven diciendo que no hay presupuesto", dijo Javier Venegas, secretario general de ATE.