Fórmula 1: arranca el Gran Premio de Abu Dhabi, que definirá al nuevo campeón

Conocé los detalles de la carrera que definirá el título de la Fórmula 1 este año. La actividad automovilística comenzará este viernes, con las dos prácticas libres.

Se pone en marcha el Gran Premio de Abu Dhabi, que definirá al nuevo campeón de Fórmula 1

La actividad en el Gran Premio de Abu Dhabi , en Emiratos Árabes Unidos , comenzará este viernes, en el que será el último circuito de la temporada que definirá al nuevo campeón de Fórmula 1 y que además contará con la participación del argentino Franco Colapinto (Alpine), quien irá en busca de sus primeros puntos de la temporada.

En el primer turno del día, se llevará a cabo la primera práctica libre del fin de semana, que está programada para las 06:30 y que se extenderá hasta las 07:30. Solo unas horas después, a las 10:00, se dará inicio a la segunda práctica libre.

Este Gran Premio, que corresponde a la vigésimo cuarta y última fecha del campeonato, tendrá el condimento especial de que definirá al nuevo campeón.

El britanico Lando Norris quiere su primer título de F1 y es el que llega liderando el campeonato de pilotos, por lo que en su mejor escenario, solamente con quedar en el podio, ya aseguraría el tan ansiado trofeo.

De todas maneras, no la tendrá nada fácil, ya que tiene al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y a su compañero de equipo en McLaren , el australiano Oscar Piastri , como sus inmediatos perseguidores.

De estos dos pilotos, es el primero de ellos el que más chances tiene de superarlo, ya que ganó cinco de las últimas ocho carreras y se subió al podio en las otras tres, además de haber superado al australiano y colocarse segundo en la tabla.

Verstappen, que en septiembre pasado cumplió 28 años, va en busca de su quinto título consecutivo en la Fórmula 1 y, si lo consigue este año, redondeará una de las remontadas más increíbles de la historia. Para ser campeón necesita ganar la carrera y que Norris no termine en el podio.

Piastri, por su parte, tendrá que levantar el nivel y depender de que tengan un mal fin de semana sus contrincantes, debido a que viene teniendo rendimientos muy irregulares.

Después de liderar el campeonato por varios GP, el australiano llega en la tercera posición y es el que tiene más desventaja en la carrera al título, por lo que si quiere salir campeón, su mejor escenario será ganar la carrera y que su colega de McLaren quede sexto o peor, sin importar en qué posición termine Verstappen.

El Gran Premio de Abu Dhabi también contará con la presencia de Colapinto, quien viene de terminar 14° en Qatar, en una carrera en la que el equipo llegó sin repuestos y alcanzar un nivel competitivo fue difícil.

Este 2025 fue muy complicado para el argentino, que tiene el peor auto de la parrilla y aún no pudo sumar puntos.

Así está la pelea por el título en el campeonato de Fórmula 1