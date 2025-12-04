Amazon evalúa romper con el servicio postal de EEUU y acelerar su propio imperio logístico

La gigante tecnológica analiza dejar de usar USPS en 2026 y avanzar hacia una red de entregas totalmente propia, un golpe millonario para el correo oficial.

Amazon planea poner fin a su histórica alianza con el Servicio Postal de Estados Unidos y avanzar hacia un sistema logístico completamente propio. La compañía, que es el principal cliente de USPS , evalúa retirar miles de millones de paquetes de su red a fines de 2026 , un movimiento que transformaría el mercado de distribución en el país.

El USPS depende de Amazon para sostener una parte clave de su estructura financiera: solo en 2025, los envíos del gigante del comercio electrónico representaron más de u$s6.000 millones en ingresos. La agencia, que lleva décadas golpeada por la caída del correo tradicional (un desplome del 80% desde 1997) enfrentaría un impacto profundo si el acuerdo se interrumpe.

Mientras tanto, Amazon continúa expandiendo una red de entregas que ya desafía a los operadores tradicionales. En 2024, Amazon Logistics movió 6.300 millones de paquetes, apenas por detrás de los 6.900 millones de USPS, según Pitney Bowes. Con su crecimiento actual, podría superarlo incluso antes de 2028.

La empresa de Jeff Bezos acelera la expansión de entregas rurales en todo Estados Unidos.

La empresa destinó más de u$s4.000 millones en abril para ampliar su cobertura de entregas rurales antes de fin de 2026. Analistas señalan que la compañía alcanzó un nivel de independencia sin precedentes. Según Gil Luria, experto de D.A. Davidson, “Amazon ha estado construyendo sus capacidades de distribución durante varios años y ahora tiene una dependencia mínima de otras empresas de logística”, además de estar en condiciones de ser “casi totalmente autosuficiente”.

Sin embargo, la expansión requiere enormes recursos en un momento en que Amazon también invierte decenas de miles de millones en centros de datos para competir en la carrera de la inteligencia artificial.

Negociaciones tensas y un acuerdo que no llega

El distanciamiento entre ambas partes se profundizó durante discusiones por los “acuerdos de servicio negociados”, contratos que fijan tarifas preferenciales para grandes clientes. Las conversaciones prácticamente se cortaron luego de que David Steiner, el nuevo director general de USPS, propusiera democratizar esos convenios y ofrecerlos también a pequeñas empresas, algo que alteró la relación histórica con Amazon.

AMAZON.jpg Analistas advierten que Amazon está cerca de independizarse por completo del sistema postal.

Incluso se analiza una subasta inversa en 2026, en la que el acceso a las instalaciones de USPS iría al mejor postor, una medida que, según el informe, detonó el quiebre. Steiner mantuvo una reunión virtual con Andy Jassy, CEO de Amazon, el 14 de noviembre, sin que se produjeran avances.

USPS bajo presión política y económica

La situación del servicio postal ya es crítica: en 2024 registró pérdidas por u$s9.500 millones, presionado por la baja en el uso del correo y la competencia privada. El presidente Donald Trump también intervino en el debate, al sugerir fusionar USPS con el Departamento de Comercio, calificando a la agencia de “tremendo perdedor para este país”.

El especialista Juozas Kaziukenas sintetizó el escenario con crudeza: “USPS necesita a Amazon mucho más de lo que Amazon necesita a USPS. Amazon tiene todas las cartas en sus manos en este caso”.