El abogado de uno de los argentinos detenidos en Miami culpó a los amigos de su defendido

El letrado informó que su defendido presentó el resumen de su compra. En ese sentido, expresó que de allí la Justicia debe enfocarse "en quienes no pueden dar explicaciones".

El abogado de uno de los argentinos detenidos en Miami aseguró que su defendido no robó y responsabilizó a los amigos. A su vez, negó que se tratara de una organización criminal. Los acusados deberán comparecer nuevamente en enero.

“ Para mí es una exageración hablar de una organización criminal. Hay personas que no tienen nada que ver, como es el caso de Juan Pablo Rúa ”, aseguró el letrado Roberto Castillo en diálogo con radio La Red.

Además, prosiguió: “ Juan no interactuó con ninguno . Él estaba en el patio de comidas esperando a sus amigos. Llegó uno de ellos con esta valija, la abrió, guardó mercadería y vino la Policía”.

A la espera de que los cinco hombres arriben a la Argentina, Castillo relató que los agentes ordenaron a los cinco hombres separar la mercadería que llevaban y mostrar los comprobantes de pago.

“Juan, que en Mendoza tiene la franquicia de una reconocida marca de ropa infantil, presentó el resumen de su compra: tenía el ticket y el registro de la tarjeta de crédito. A esa persona la tenés que dejar a un costado y enfocarte en quienes no pueden dar explicaciones o en los que venías siguiendo en las cámaras”, cuestionó el letrado respecto del accionar de la Policía de Sweetwater.

“Juan no interactuó con ninguno. Él estaba en el patio de comidas esperando a sus amigos", señaló el abogado de Rúa.

El abogado afirmó que el grupo había viajado a Estados Unidos por la despedida de soltero de uno de ellos y que habían acordado reencontrarse en el patio de comidas del Dolphin Mall para recorrer el centro comercial por separado. “No tiene nada que ver con una organización criminal”, insistió.

“Por supuesto que quien delinque debe responder por su acto, pero al hablar de una organización criminal involucrás a todos cuando fueron simplemente a un shopping a comprar. Imaginate una organización criminal que gasta u$s10.000 en tarjeta y hurta u$s300 en mercadería con descuento. No tiene sentido. Es lo que llamamos asociación ilícita", explicó.

audiencia mendocinos miami “No tiene nada que ver con una organización criminal”, insistió el letrado sobre el móvil del robo. @grokolandia

Y planteó: "¿Está bien incluso que les den de baja la visa o el pasaporte?”, además de denunciar un “escarnio público” contra los cinco. Castillo detalló que, luego de la audiencia de fianza ante la jueza de Miami-Dade Mindy Glazer, en los próximos días tendrá lugar la lectura formal de cargos, que será en manos de la fiscalía.

Los acusados deberán comparecer nuevamente ante la Justicia estadounidense el próximo 29 de enero. El abogado agregó que la magistrada “no impuso por ahora ninguna condición migratoria, ni para retenerlos en el país ni para impedirles el regreso a EEUU”. Afirmó además que los cinco aún deben presentar pruebas de descargo, “como los tickets de Juan”.

El contundente mensaje de la Embajada de EEUU a los argentinos que robaron un shopping en Miami

Un duro comunicado de la Embajada de Estados Unidos generó impacto este miércoles al apuntar directamente contra los cinco argentinos detenidos por robar en un shopping de Miami, y advertir que la conducta podría derivar en sanciones severas, incluido el retiro de la visa, en medio de un contexto en el que el Gobierno argentino busca flexibilizar ese trámite.

La publicación se difundió en la cuenta oficial de la Embajada en X y utilizó una imagen creada con inteligencia artificial, en la que se ve a cinco hombres detrás de una celda acompañada de un mensaje directo dirigido a quienes cometen ilícitos en territorio estadounidense.

El comunicado comienza con una frase contundente: “¿Te parece divertido robar en un shopping de Miami?”, en referencia al episodio protagonizado por los cinco mendocinos. Seguido a eso, la imagen agrega otra advertencia aún más explícita: “Podrías ir a la cárcel y perder tu visa”.