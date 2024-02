Las organizaciones sociales hacen filas de más de 20 cuadras en reclamo de alimentos en el Ministerio de Capital Humano

A pesar de la información brindada por el vocero presidencial, Manuel Adorni , las organizaciones sociales a cargo denunciaron que el Gobierno no envió plata durante el mes de enero.

La secretaria adjunta de la UTEP, Dina Sánchez, presente en la protesta, expresó a través de sus redes sociales: "Ministra Sandra Pettovello, ud quería que hagamos fila contra el hambre para contarle la situación que vivimos en los barrios populares? Acá estamos, en la puerta del Ministerio de Capital Humano. La fila llega a la Av Belgrano. 70 % de los niños son pobres. Exigimos respuestas!".

La protesta se realiza en simultáneo en delegaciones de la Secretaria de Niñez y Familia de todo el país, informó la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) a través de un comunicado.

fila de la pobreza reclamo alimentos capital humano 2024

La convocatoria busca que "cada persona pueda ingresar al ministerio a los fines de obtener respuesta a la emergencia alimentaria agravada por la crisis económica", indicó la organización.

La acción se realizaba en respuesta a las declaraciones de Pettovello, quien había afirmado el jueves pasado que atenderá "una por una" a "la gente que tiene hambre", al haber mantenido en esa oportunidad un intercambio con integrantes de las organizaciones sociales.

El Gobierno respondió ante los reclamos de alimentos en el Ministerio de Capital Humano

En la conferencia de prensa de este lunes, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que la comida "no es variable de ajuste" y apuntó contra los intermediarios de las organizaciones sociales que "especulan" con la necesidad de la gente y los tildó de "gerentes de la pobreza".

"La comida de los argentinos no está en discusión. Se acaba de firmar un convenio entre los ministros Sandra Pettovello y Pedro de la Torre en virtud de la asistencia alimentaria", explicó el vocero en su habitual contacto con la prensa en Casa Rosada.

Según Adorni "la comida no es una variable de ajuste" y sí "lo son los intermediarios, que hacían negocios con la pobreza, queremos que nadie haga negocios con lo que no le corresponde", dijo.

Respecto a las filas de decenas de personas en el Ministerio de Capital Humano que hoy reclaman alimentos, Adorni aclaró que "no tenemos ninguna valoración al respecto si fue una convocatoria de una organización" e insistió en que "la intención es que la ayuda le llegue al que le tiene que llegar. No queremos más intermediario, no queremos más pobres", cerró.