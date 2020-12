Vialidad: otro testigo dice que informe "superficial" se apuró para Santa Cruz

En su declaración de casi siete horas –la más extensa en lo que va del juicio- dejó en evidencia la premura que Iguacel le imprimió a la auditoría que encomendó. Ese informe, que no dio cuenta de sobreprecios y fue entregado con “errores”, según declaró la semana pasada el contador a cargo Marcelo Bianchi, no arrojó sobreprecios ni irregularidades. A pesar de ello, fue utilizado para armar la denuncia penal por parte de la gestión Cambiemos en Vialidad.

“Fue una tarea superficial”, dijo. “En cada obra sólo podíamos estar unas dos horas”. “Vimos un promedio de tres obras por día. Fue mínimo el tiempo disponible”, declaró. En base a esto dijo no poder recordar el detalle de cada una de esas visitas, teniendo en cuenta que fueron más de cuarenta obras en total las que debió inspeccionar. Según consideró, para hacer una evaluación correcta “el informe debería haber tenido un ejército de ingenieros disponibles durante dos años”.

Empleado de la DNV desde 2008, el ingeniero aportó una extensa declaración, convocado por la fiscalía y algunas de las defensas. Sin embargo, tal como viene sucediendo con todos y cada uno de los testigos, no abonó ningún elemento sobre las supuestas irregularidades.

González Oria señaló que la mayoría de las obras estaban detenidas a partir del cambio de gestión. Ante la pregunta del fiscal Diego Luciani señaló que “los motivos son de público conocimiento”, en referencia al conflicto que había con los trabajadores por la falta de pago de salarios. Incluso hizo referencia a un piquete con el que se encontraron en la ruta 3 y a una obra donde había destrozos en una de las oficinas. El punto central es que Austral Construcciones aduce que había una deuda que Vialidad mantenía con la empresa, lo que descartaría de plano el supuesto favoritismo que plantea la acusación.

Uno de los carriles de la hipótesis delictiva es a la falta de personal técnico en Santa Cruz para el control de las obras. Sin embargo, la testimonial de este lunes dejó a la vista que la deficiencia de personal para los seguimientos no era privativa de Santa Cruz, sino que era un problema general de todos los distritos. Según explicó, esos recursos humanos deben ser proveídos por casa central y el déficit era una situación que se repetía en todo el territorio nacional.

Según precisó, en Vialidad hay dos tipos de obra: “las que maneja Vialidad, con su propia gente y las obras por convenio. Es muy distinto lo que uno observa en una y en la otra. En las propias hay supervisor del Organismo, que nosotros lo conocemos, nos facilita el seguimiento. Es un buen seguimiento. Hay un contraste con las obras por convenio. A mí me gustaría que las obras por convenio tengan el mismo tipo de seguimiento que las propias”, evaluó.

En ese sentido reiteró que la falta de disponibilidad de personal y de documentación en las obras por convenio era una situación general en todos los distritos y que no era un problema exclusivo de Santa Cruz. También reconoció que las demoras en las obras es habitual en todas las provincias y que esos retrasos no dependen necesariamente de la magnitud de la obra. Además, especificó que es habitual la ampliación de plazos de obras y eso no se considera una demora, sino que técnicamente “está al día”. Al ser consultado por el Tribunal, el ingeniero no acreditó incumplimientos especialmente en Santa Cruz, “fuera de los cánones normales”. “Un buen porcentaje de las obras tienen demoras y ampliaciones de plazos”, insistió.

Luego de varias horas y tras un cuarto intermedio, descartó, en tanto, injerencias en su trabajo por parte de la autoridades de Vialidad Nacional durante la gestión que culminó en diciembre de 2015. Según afirmó González Oria, en su experiencia hubo independencia en el área de Auditoría Interna de la DNV para realizar los controles. “Siempre tuvimos libertad de decisión. Nunca tuvimos directivas por fuera de la auditoría interna”, dijo.