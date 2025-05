Se entregaron los mensajes del teléfono peritado de Alberto Fernández: "Me incineraste ante un país"

Ahora la fiscalía y las partes analizarán si en base a esos mensajes se deberían pedir más pruebas, como citar a nuevos testigos, o si la investigación ya está en condiciones de ser enviada a juicio.

D' Alessandro aseguró que se trata de un gran volumen de información que debe analizarse pero, a primera vista, se ratificaría la acusación vinculada a presiones que sufría Yañez.

En los mensajes, Yañez reprochaba a su expareja por decir que "estaba loca e inventaba cosas". "Me humillaste, me faltaste el respeto y me incineraste ante un país estando embarazada de tu hijo y no te importó"; "Se terminó Fabiola la que perdonaba y hacía lo que vos y tu gente me decían que hiciera", fueron otros de los mensajes de la ex primera dama.

Por su parte, Fernández respondió en una oportunidad: "Estar en política supone estos dolores que vos no estabas preparada para soportar. Yo no te enterré. A mí todos los días me tiran paladas de tierra. Vos me tiraste paladas de tierra también".

El mensaje de Alberto Fernández a su hijo tras ser procesado por la Justicia por la denuncia de Fabiola Yañez

El expresidente Alberto Fernández publicó un emotivo mensaje dedicado a su hijo Francisco, tras ser procesado en la causa por la que se le imputan delitos de violencia de género contra su expareja y madre del niño, Fabiola Yañez. A través de un posteo en su cuenta de la red social Instagram, el exmandatario escribió: "Sigo luchando para poder hablarte y verte".

El posteo se dio apenas unos días después de que la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Fernández por lesiones leves, lesiones graves y amenazas coactivas. La Justicia lo acusó por hechos que habrían ocurrido durante su convivencia con Yañez en la Quinta de Olivos, durante su mandato como Presidente.