Caja de Jubilaciones y Pensiones Santa Fe: cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre de 2025

El organismo previsional santafesino dio a conocer la fecha para el sueldo anual complementario de fin de año.

Las autoridades santafesinas confirmaron la fecha de liquidación de aguinaldo para jubilados y pensionados. Imagen: Argentina.gob.ar

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe es el organismo encargado de administrar y garantizar el pago de los haberes a jubilados y pensionados provinciales. En el tramo final del año, este ente previsional cumple un rol clave al confirmar el cronograma de pagos que impacta directamente en la economía de miles de beneficiarios.

Con la llegada de diciembre y el cierre del año, el aguinaldo se convierte en un ingreso esperado para afrontar gastos propios de las fiestas y el verano. En ese marco, el Gobierno de Santa Fe y la Caja de Jubilaciones oficializaron la fecha en la que se abonará la segunda cuota del sueldo anual complementario.

Jubilados Fechas confirmadas para la liquidación de aguinaldo en Santa Fe. Imagen: Freepik Segunda cuota del aguinaldo: fecha de pago para los jubilados de Santa Fe La segunda cuota del aguinaldo correspondiente a diciembre de 2025 será abonada a los jubilados y pensionados de la provincia de Santa Fe el martes 23 de diciembre de 2025. Según el cronograma oficial, ese día se acreditará el Sueldo Anual Complementario tanto para trabajadores activos como para pasivos provinciales.

Este pago se realiza de acuerdo con la normativa previsional vigente, que establece que el medio aguinaldo se calcula sobre el haber mensual más alto percibido durante el semestre. De esta manera, el SAC representa un refuerzo importante en los ingresos de fin de año para quienes dependen del sistema previsional santafesino.

