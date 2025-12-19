Gustavo Petro divulgó una 'fake news' sobre la Argentina: "Hay saqueos en las afueras de Buenos Aires"

El mandatario compartió un video que data de 2023, cuando entonces gobernaba Alberto Fernández. En su posteo denunció que "los ciudadanos se lanzan sobre los locales de comida".

El presidente de Colombia Gustavo Petro divulgó este viernes una fake news sobre la situación social en la Argentina. Esto generó controversia luego de que indicara que se estaban produciendo saqueos en “ las afueras de Buenos Aires ” y acompañó el mensaje con un video de un noticiero de Chile .

“ Se lanzan ciudadanos argentinos a saquear establecimientos de comida en las afueras de Buenos Aires ”, indicó Petro en su cuenta, la cual es seguida por más de 8 millones de usuarios.

El posteo de Petro está acompañado por un video que data de 2023 con un videograph contundente: “Ola de saqueos en Argentina”. El informe fue elaborado en agosto de ese año por el canal chileno Meganoticias y puede encontrarse en YouTube bajo el título: “ Saqueos en Argentina: La grave situación que emerge a meses de las elecciones”.

El posteo de Petro está acompañado por un video que data de 2023 con el videograph: “Ola de saqueos en Argentina”.

De inmediato, los usuarios le señalaron el error a Petro, pero el mandatario dejó la publicación. Entre los comentarios se pudo leer: “Un presidente publicando fake news, Colombia merece algo mejor que usted” mientras otro le aclara: “Presidente, es un video de agosto de 2023″, cuando entonces gobernaba en la Argentina Alberto Fernández.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/2002036854867259703&partner=&hide_thread=false Se lanzan ciudadanos argentinos a saquear establecimientos de comida en las afueras de Buenos Aires. pic.twitter.com/FqHifxusc8 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 19, 2025

