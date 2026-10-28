Se paraliza el proyecto de biocombustibles en Diputados y el Gobierno apunta que "no hay espacio para nuevos cambios" Por Fernando Brovelli + Agregar ámbito en









El oficialismo envió al subsecretario Federico Veller a defender su postura, ante el nuevo desplante de aliados para acompañar el proyecto porque afectaría a pymes productoras de biodiésel.

El subsecretario Federico Veller defendió el proyecto en el plenario en Diputados. Diputados

El segundo debate en Diputados por la reforma de la ley de biocombustibles, que pretende ampliar los cortes de biodiésel y bioetanol, expuso señales aún menos auspiciosas de alcanzar una sanción: los intereses de la zona centro tienen mayor representación multipartidaria en la Cámara baja y reclaman modificaciones a la redacción aprobada en el Senado en septiembre. "Hacemos cálculos y no sale este año. De nuevo clavan al bioetanol", se lamentó una legisladora norteña, la región más involucrada en el impulso de proyecto.

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La propuesta pretende ampliar el corte de bioetanol del 12% al 15% y de biodiésel del 5% al 10%, con una cuota de participación de empresas no integradas (pymes especializadas, en gran medida) resguardada hasta el 2036. Este último sector es el que, al igual que en el debate del Senado, reclama por cambios en la redacción del proyecto. Entre las alternativas, piden un nuevo incremento del corte del 10% al 12,5% y que se sostenga un cupo permanente para las compañías no integradas, de forma tal que puedan sostener la inversión que iniciaron con el comienzo del programa. "Ampliar el corte donde nadie pierda", resumió Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria).

"Consideramos que no hay espacio para nuevos cambios", se expresó tajante Federico Veller, subsecretario de Hidrocarburos e invitado al plenario de las comisiones de Energía, Presupuesto y Agricultura en Diputados. "La transición tiene que ser acotada y no tiene que constituirse en un rediseño permanente. De otra manera, creemos que se desnaturaliza el espíritu del proyecto", explicó el funcionario.

El mensaje pareció más dirigido al PRO y la UCR que al peronismo. Los habituales aliados tienen resquemor de acompañar por representar provincias con pymes de biodiésel (Santa Fe, La Pampa, San Luis, Entre Ríos, Buenos Aires). "La mitad de nuestro bloque viene de Buenos Aires y La Pampa", justificó un referente del PRO, que se diferenciaría de la postura en el Senado en donde los tres miembros de la bancada acompañaron el proyecto. Desde la UCR apuntan a presiones petroleras para no aumentar el corte y así preservar su participación en el mercado local. A pesar de eso, el oficialismo santafesino y cordobés anticiparon sus acompañamientos.

Continúan siendo irreconciliables las posturas en Diputados por la ley de biocombustibles. Diputados La insistencia de algunos legisladores norteños continúa siendo la división del proyecto en dos, para aprobar la ampliación del corte de bioetanol y dejar que se desarrolle de forma paralela el debate por el biodiésel. Desde La Libertad Avanza explicaron que se trata de "una estrategia política que baja del Ejecutivo": "Es para lograr peso para que se trate. Sino no se movía, porque son temas que representan a diferentes provincias, entonces te asegurás los votos. Además, por más que sean dos temas diferentes, están estrechamente vinculados".

El bloque de Unión por la Patria explicó su posicionamiento de rechazo. "Si se extendieron las negociaciones previo al trámite en el Senado, de mínima permiten que -con toda la celeridad necesaria- demos el debate que haya que dar en la Cámara revisora, porque es probable que los acuerdos alcanzados en el Senado no alcancen para terminar de incorporar a todos los actores productivos que nos gustarían que estén contenidos", justificó Germán Martínez. Qué dice la reforma de la ley de biocombustibles El proyecto que busca reformar la ley N° 27.640 de biocombustibles busca la ampliación del corte de bioetanol del 12% al 15%, porcentaje del que se reservará un 6% para el bioetanol de caña, un 6% para el bioetanol de maíz y el restante 3% como producto de la competencia. Ninguna empresa podrá tener más del 20% del mercado, para garantizar condiciones de participación. Para el biodiésel se estableció una ampliación del 5% al 10% (luego de un plazo de 12 meses en 7,5%) en el corte con dos segmentos: una de compañías integradas (que pueden gestionar toda la cadena productiva) y otra de no integradas, que tendrán un cupo del 5% de la totalidad del mercado. En este caso, ninguna empresa podrá tener más del 10% del mercado. Se establece además una participación reservada para empresas no integradas, que irá reduciéndose de manera gradual: 6,5% al año de sancionada la ley, 5,5% en 2029, 5% en 2030 y 4% entre 2031 y 2036. Por otro lado, para ambos sectores se eliminó el precio máximo para adoptar como referencia el valor exportable; se delimitaron los motivos para ampliar porcentajes de cortes; y se habilitó a las provincias a poder ampliar los cortes en casos específicos.

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