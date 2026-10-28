Nació Alfredito, un elefante marino que es monitoreado de forma permanente en Mar del Plata + Agregar ámbito en









La cría permanece junto a su madre, Perla, frente al Instituto Saturnino Unzué. Ambos reciben controles diarios de especialistas, que supervisan su crecimiento y piden a vecinos y turistas mantener distancia para no interferir en su desarrollo.

Mar del Plata: nació un elefante marino y hay un operativo de monitoreo permanente.

Alfredito, el elefante marino que nació hace más de una semana en Mar del Plata, evoluciona favorablemente y permanece bajo el seguimiento diario de especialistas. El cachorro está junto a su madre, Perla, en la costa ubicada frente al Instituto Saturnino Unzué, donde se mantiene un operativo para proteger a ambos animales y garantizar que la cría pueda desarrollarse sin inconvenientes.

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Según informaron desde el Municipio de General Pueyrredón, tanto la madre como su cría se encuentran en buen estado de salud. Los controles realizados permitieron comprobar que el amamantamiento avanza con normalidad y que la relación entre ambos presenta las conductas de cuidado y protección propias de esta etapa.

Uno de los signos positivos observados por los investigadores es el cambio en la forma del cuello del pequeño, que comenzó a perder su definición. Esto indica que Alfredito está aumentando de peso y que su crecimiento sigue el curso esperado.

Además, el cachorro ya atravesó las primeras 72 horas de vida, consideradas una etapa especialmente delicada. De acuerdo con los especialistas, durante ese período se concentra una parte importante de la mortalidad de las crías por las dificultades que pueden surgir al comenzar la lactancia.

Los profesionales también registraron cambios en el comportamiento de ambos animales. Perla se comunica con su hijo mediante sonidos que pueden funcionar como señales para pedir alimento o indicarle cuándo permanecer en la arena y cuándo acercarse al agua. Estas vocalizaciones se hicieron más frecuentes cuando la hembra volvió a ingresar al mar.

Nació Alfredito, el nuevo elefante marino de Mar del Plata. Alfredito comenzó a desplazarse con mayor frecuencia alrededor de su madre y realizó algunas incursiones breves en el agua. Los períodos de descanso que mantiene durante el día también son considerados una señal favorable, ya que pueden indicar que se encuentra en un entorno tranquilo. Operativo de protección y recomendaciones para visitantes Para acompañar esta evolución, el municipio organizó un equipo de trabajo que realiza controles diarios. Participan personal de Guardaparques, Defensa Civil, el Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia y el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. También colaboran investigadores del Grupo de Investigación de Mamíferos Marinos de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el CONICET. Las autoridades remarcaron que la colaboración de los vecinos y turistas es fundamental para evitar que los animales sufran estrés durante el período de crianza. Por eso, pidieron mantener distancia, no tocar ni alimentar a Alfredito y no intentar llevarlo al agua. También recomendaron no acercarse con mascotas, evitar que los perros circulen sueltos y no generar ruidos fuertes en el sector. El objetivo es que Perla pueda continuar amamantando a su cría sin interrupciones y que Alfredito complete esta etapa inicial en condiciones adecuadas.

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