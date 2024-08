Se revelaron más chats de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández: "Sabiendo que puedo estar embarazada me pegó una patada en la panza"

“Con muy (sic) llanto te digo esto. El sabe que yo podría estar embarazada e igual me golpeó. No se qué más decir ni a quién aferrarme” , fue, tal vez, la frase de Yañez más fuerte que se conocieron este jueves de la conversación que tuvo la secretaria de Alberto Fernández, María Cantero , que en este momento analiza la justicia.

Después de un saludo de Yañez y otros mensajes, Cantero trata de levantarle el ánimo: "Sos fuerte inteligente y hermosa. Y el sostén del hombre más importante. Siempre van a buscar con que joder". Hasta ahí, todo giraba en torno de ataques de terceros. Pero Yañez pone el foco en Olivos, en su pareja, el presidente de la Nación. “Y si ese hombre te golpea”, le contesta Yañez.

El dialogo sobre los golpes durante el embarazo de Fabiola Yañez

Según publicó Infobae, este habría sido el fragmento del dialogo entre Fabiola Yañez y María Cantero donde conversaron sobre las presuntas agresiones de Alberto Fernández mientras la ex primera dama estaba embarazada.

MC: —Vos tenés que estar bien Faby.

FY: — Anoche me pegó

MC: — Todo esto es una locura

FY: — Hoy me agarró del cuello. Y sabiendo que puedo estar embarazada me pegó una patada en la panza

MC: — Cuando quieras voy a verte y hablamos, yo he (sic) muchas cosas Faby. ¿Estás embarazada?

FY: — Creo que sí

MC: — Es una bendición eso Fabiola. ¿Él sabe?

FY: — Porque lo hicimos. Todo a conciencia y por in vitro. Él lo sabe

MC: — Entonces? Él siempre quiso.

FY: — No puedo creer cómo se comporta. En dos días me pegó tres veces.

MC: — Yo perdí un embarazo en 2009 y él me dijo que me hiciera un tratamiento para tener uno. Yo no quise. No puedo creer lo que me decís

Imputaron a Alberto Fernández por lesiones leves y graves, abuso de poder y amenazas

El Ministerio Público Fiscal imputó este miércoles a Alberto Fernández en la causa por la denuncia por violencia de género realizada por su expareja, Fabiola Yañez, bajo la calificación de delitos de lesiones leves y graves, doblemente agravadas y amenazas coactivas.

En la resolución, el fiscal Ramiro González imputó al exmandatario por "lesiones leves y graves, doblemente agravadas y amenazas coactivas", y eso "sin perjuicio de la calificación que en definitiva podrían concurrir en los hechos materia de investigación".

González ordenó además una serie de medidas de prueba tendientes a avanzar con la causa. Por un lado, se solicitó a la Unidad Médica Presidencial que remita todas las constancias de atención a Fabiola Yáñez desde diciembre de 2019 a diciembre de 2023.