Frederic se mostró junto a legisladores porteños peronistas

Frederic estuvo acompañada por el jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), Néstor Roncaglia, y por quienes suenan para acompañarla en distintos cargos del ministerio, aunque aún no fueron nombrados oficialmente: la ex titular del área, Cecilia Rodríguez; el defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad, Gabriel Fuks; y el ex titular del Comité de Seguridad en el Fútbol (Cosef), Eduardo Villalba.