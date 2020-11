Se desinfla la Mesa de Encuentro militar (conspiración, según Rossi)

El think tank de 48 horas de vida (que en uno de sus objetivos decía: “Argentina requiere de una visión integral de la Seguridad y la Defensa para favorecer las condiciones óptimas para su desarrollo”), está en franca disgregación. Asistentes de peso por su posición en la conducción de entidades mutualistas de militares y de veteranos de guerra aclararon, cada uno a su estilo, que fueron invitados a la presentación del espacio el martes último pero no integran ni tienen membresía en la mentada organización. El general de brigada retirado Daniel Reimundes, presidente de la SMSV que prestó las instalaciones para la convocatoria, expresó por nota: “La institución está conformada por miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y familiares y su objeto social no contempla la participación en cuestiones políticas, gremiales o religiosas”. Aclara: “Concedió el uso del salón como lo hace habitualmente con sus asociados pero no forma ni formará parte de la Mesa de Encuentro Libertador San Martín”. En otro párrafo sostiene que “las relaciones con los mandos de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales así como con el Instituto de Ayuda Financiera (IAF) dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación se encuentran en excelente nivel”. “Esta Mutual no financia, no ha financiado ni financiará ningún proyecto que se aparte de su función mutualista”, concluye el comunicado que firma Reimundes. Rossi dijo en las declaraciones “el que convoca es el general Bossi, retirado, que es un conspirador nato, porque ya conspiró contra Néstor Kirchner y fue denunciado en ese momento. “Fue durante muchos años presidente de la Sociedad Militar Seguros de Vida, seguramente es fuente de financiamiento de muchas de estas actividades, es una mutual que tiene una enorme cantidad de recursos y que muchas veces se utiliza para una cantidad de operaciones que son operaciones políticas”. El coronel retirado José Guerrero, presidente de la Mutual del Personal de Intendencias Militares (Mupin) también aclaró en un comunicado que “la Mutual no participa ni participará de la denominada Mesa de Enlace General José de San Martín”. “La neutralidad institucional es el estandarte del accionar mutualsta y sus principios sólo se dirigen a la Solidaridad y la Ayuda Mutua de sus asociados, en nuestro caso, con absoluto respeto y cooperación con los mandos de las instituciones militares, de las Fuerzas de Seguridad y Policiales”.