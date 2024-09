Senado: denuncian a Bartolomé Abdala por utilizar a sus asesores para hacer campaña

La respuesta generó sorpresa en los periodistas, quienes parecían no dar crédito de las palabras. E incluso Abdala fue por más al señalar: "Son mis módulos", dijo en referencia al dinero que recibe de parte del Poder Legislativo.

Sin embargo, el conductor Jonathan Viale, le retrucó: "No podés usar a tus módulos para ser gobernador. Son para que saques leyes. No son para hacer política, está mal". En tanto que una periodista le aclaró: "No son tus módulos, son nuestros módulos. Los pagamos nosotros".

Bartolomé Abdala La Libertad Avanza Senado Bartolomé Abdala fue denunciado por sus polémicas declaraciones sobre sus asesores. Ignacio Petunchi

Los detalles de la denuncia contra Bartolomé Abdala

En su denuncia, el juez aclara que "no se trata del uso indebido sino del aprovechamiento –sustracción- de un servicio que quien presta esos servicios es remunerado por el Estado que de ese modo se ve defraudado".

Y agrega: "Dicho ilícito se desvía con la consumación y el uso distorsivo de esos trabajos o servicios siendo que, como sucede en este caso, el Senador Nacional reviste la calidad de funcionario público (art. 77 del Código Penal), aun cuando arribó a su poltrona senatorial en virtud de la elección popular".

En la misma línea señala que "dicho ilícito se consuma a partir del desvío y uso de tales trabajos y servicios por fuera de la esfera para la cual han sido concebidos. Emplea trabajos o servicios aquel funcionario público que desafecta los mismos de su destino específico hacia otro extraño a su quehacer propio".

"No cabe duda que el señor Senador Nacional Abdala, en un rapto de sincericidio, admitió que parte de sus veinte asesores ( ver página oficial del Senado de la Nación); la tiene trabajando en San Luis porque aspira a ser gobernador", apuntó.

Gobierno sobre la revelación de Bartolomé Abdala: "Si alguien quiere hacer política, la tiene que hacerlo con su bolsillo"

El Gobierno de Javier Milei, a través de su vocero presidencial Manuel Adorni, rechazó las declaraciones del senador oficialista por San Juan Bartolomé Abdala, quien aseguró que contaba con 13 asesores dedicados a su campaña a gobernador provincial: "Si alguien quiere hacer política, la tiene que hacerla con su bolsillo".

"La función de los asesores legislativos son para analizar, diseñar, proponer y lleven adelante la tarea legislativa. Cualquier función que esté por fuera de eso está mal. Si alguien quiere hacer política, la debe hacer de su bolsillo y que el destino no sea ese. El dinero, que es igual para todos, debe estar destinado a la mejora de las leyes y a que el Poder Legislativo funcione mejor", dijo el funcionario de La Libertad Avanza (LLA) en su habitual conferencia de prensa.

Y agregó: "Nosotros tenemos una posición muy firme. Esto excede a lo que excede al senador Abdala, esto va para todos los diputados y senadores. Es un tema del Poder Legislativo y, de hecho, el Congreso y ambas cámaras están sujetos al acceso de la información pública que se pueda solicitar para el funcionamiento de cada uno de los senadores, incluso el del senador Abdala que deberá explicar cuál eran las funciones de sus asesores".