Ley Bases: se aleja dictamen en el Senado y vuelven a aflorar tensiones internas en LLA

No obstante, mientras el peronismo abroquelado en Unión por la Patria (UP) reforzó su rechazo y cree mantener sin fugas los 33 votos propios en la Cámara Alta (aunque reconocen dificultades para conseguir otras cuatro voluntades para sepultar el proyecto), en el oficialismo volvieron a aflorar divisiones. “Eso pasa por no trabajar en espejo, como habíamos advertido antes de que el debate empezara en Diputados”, se quejaron desde el bloque de LLA. “Es complicado, porque no solo se alargan los tiempos, sino que empiezan a aparecer muchas manos tocando el proyecto”, explicaron a Ámbito. En el oficialismo se ven en una encrucijada: seguir edulcorando el proyecto o mantenerse firmes a riesgo de que el texto se empantane entre idas y vueltas.