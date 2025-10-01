Senado: presentan un proyecto de repudio al decreto que autoriza el ingreso de tropas de EEUU al país







La iniciativa es de la senadora fueguina Cristina López, del peronismo. Aduce que 7 de cada 10 argentinos se opone a la medida del Presidente.

Javier Milei decretó el ingreso de tropas de EEUU al país.

La senadora fueguina Cristina López (Fuerza Patria) presentó un proyecto de repudio al decreto presidencial que autoriza el ingreso de tropas de los EEUU al país y advirtió que "7 de cada 10 argentinos rechazan la medida".

Este martes, el Gobierno publicó el decreto 697/2025, el que habilita la entrada de personal de las Fuerzas Armadas de EEUU a la Argentina entre el 20 de octubre y 15 de noviembre para que participen del Ejercicio "Tridente", un entrenamiento combinado, que se realizará en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano.

Repudio al ingreso de tropas estadounidenses al país El hecho levantó polémica, sobre todo porque se dio a la par de la visita del Presidente a Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, provincia sumamente sensible a la cuestión Malvinas, que están bajo su jurisdicción.

Así las cosas, la legisladora López anunció: "Presentamos en el Senado un proyecto de repudio al DNU 697/2025, con el que el Presidente autoriza la presencia de tropas de Estados Unidos en nuestras bases navales, pasando por encima del Congreso y violando la Constitución".

En esa línea, López detalló que 7 de cada 10 argentinos rechazan esta entrega. "No somos colonia de nadie. Tierra del Fuego es soberanía y futuro" clamó, y afirmó que "el 26 de octubre tenemos que ponerle un freno a Milei y a sus candidatos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/crislopeztdf/status/1973432792336793795&partner=&hide_thread=false Milei quiere entregar Tierra del Fuego a una potencia extranjera.



Presentamos en el Senado un proyecto de repudio al DNU 697/2025, con el que el Presidente autoriza la presencia de tropas de Estados Unidos en nuestras bases navales, pasando por encima del Congreso y violando… pic.twitter.com/HDIC1YKAbC — Cristina Lopez (@crislopeztdf) October 1, 2025 Al respecto, la consultora Zubán Córdoba publicó los datos de una encuesta, en la que se expresa que "el 71.5 % de los argentinos y argentinas está en desacuerdo con que Milei permita una base militar de EEUU en Tierra del Fuego a cambio de un acuerdo económico". Vale destacar que el Congreso todavía tiene la posibilidad de oponerse a la medida del Presidente si rechaza el DNU, que ya entró en vigencia, en las dos Cámaras. Primero, la Comisión Bicameral tendrá diez días hábiles para dictaminar sobre su validez. aviso_332077 Por su parte, el oficialismo explicó que "la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes" por lo que resolvieron promulgar la norma vía decreto. Así, está previsto que en el período mencionado, lleguen a Argentina 30 efectivos de la Naval Special Warfare (NSW), una sección del ejército que se define como el conjunto de operaciones especiales que se ejecutan, principalmente, en el ámbito marítimo, marítimo-terrestre o en apoyo a las operaciones navales. Se trata de una forma especializada de las Operaciones Especiales (OE) enfocada en la lucha antiterrorista y rescate de rehenes y se considera la élite de las Fuerzas Especiales estadounidenses. El Gobierno sostuvo en el decreto que el objetivo de la llegada de estas tropas será realizar operaciones navales conjuntas y entrenamientos de asistencia humanitaria. También apunta a mejorar la interoperabilidad y la estandarización de procedimientos con la Armada norteamericana, aseguraron. Además, el decreto apunta que se realizará una "integración doctrinal" entre las fuerzas.