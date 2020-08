Bicameral advierte al Senado sobre los lazos de los camaristas Bruglia y Bertuzzi con el falso abogado D'Alessio

La carta de la Bicameral de inteligencia remite una denuncia del abogado José Manuel Ubeira que advierte sobre vínculos entre los jueces y el falso abogado procesado por espionaje ilegal en el juzgado de Dolores que encabeza el juez Alejo Ramos Padilla.

En esa causa la justicia probó que Marcelo D'Alessio tenía en su celular información privilegiada sobre el caso de los cuadernos y sabía cómo iba a fallar la Cámara Federal en la causa que instruye el fiscal Carlos Stornelli.

Según un informe pericial de la Prefectura Naval Argentina, D´Alessio tenía el 14 de diciembre de 2018 el contenido del fallo que Bruglia y Bertuzzi dictaron el 20 del mismo mes.

El archivo recuperado era una foto de un papel que decía: "Asociación ilícita funcionarios de planificación, Wagner y Clarens. Empresarios quedan fuera de la asociación ilícita. -Libertad-. Falta decidir situación de Oscar Thomas. Pronunciamiento crítico hacia Bonadío -un párrafo en especial-. Falta de Mérito Oyarbide, Parrilli, Taselli, Mayoral".

En la presentación del abogado Ubeira ante la Bicameral de Inteligencia, recuerda que D' Alessio contenía en su poder el fallo que confirmaba la prisión preventiva de su defendido (Oscar Alfredo Thomas) "con varios días de anticipación" y que en esos momentos la información fue publicada como anticipo por el diario Clarín.

El letrado sugiere que la publicación en el matutino porteño pudo realizarse porque "el tribunal (Cámara Federal) compartió la información con D’ Alessio y este con el periodista Daniel Santoro". Otra alternativa que señala el abogado es que "la información fue compartida con el Dr. Stornelli -fiscal del proceso- que como es conocido estaba asociado con D'Alessio".

También concluye que "nada de lo perpetrado por Bonadio (juez de la causa) y Stornelli pudo ser llevado a cabo sin el conocimiento y cobijo de los camaristas Bertuzzi y Bruglia”.

En tanto, cuando Carlos Stornelli declaró ante Ramos Padilla se le preguntó específicamente sobre este mensaje que tenía el falso abogado en su celular sobre el fallo de la Cámara Federal, pero el fiscal dijo desconocer la información. “Yo no la conocía. No no la conocía, estábamos esperando algún fallo, no me acuerdo que fallo sería”, dijo.

La Bicameral habló sobre “gravedad institucional” al enviar el informe a la comisión del Senado y puso a disposición la denuncia y las constancias que tienen del caso.