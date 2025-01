Senador reaviva tensiones entre Javier Milei y Victoria Villarruel: "Hay una estrategia de desgaste porque la vicepresidente mide bien"

Aunque se vio distendida luego de la gira de Javier Milei por Estados Unidos y Europa , la conflictividad entre el Presidente y Victoria Villarruel no se apacigua. El senador Francisco Paoltroni , electo por La Libertad Avanza pero actualmente fuera del bloque, fue el último en referirse a la relación entre los compañeros de fórmula.

"Para mí no hay ni pelea. Para mí hay una estrategia de Santiago Caputo de desgaste a la vicepresidente porque tenía imagen muy alta y porque medía bien ", interpretó el bonaerense electo por la provincia de Formosa, y apuntó que "la estrategia del Gobierno es tratar de limarla a ella y a todo lo que asome".

Sin embargo, en una entrevista con Clarín Paoltroni entendió que "no hay que ser ningún 'ista'. Ni mileista, ni villarruelista, ni paoltronista. Es liberalismo" y pidió crear una “tercera vía electoral [...] con institucionalidad y desarrollo estratégico”.

Francisco Paoltroni sobre retenciones: "Fue un balde de agua antes de ser California"

En otro diálogo, el senador se refirió al reciente anuncio de baja de retenciones y entendió que "son malas señales, es método kirchnerista, es un método de negociación soviético, bajo extorsión. Es: 'Apurate a liquidar porque no sé qué va a pasar después del 30 de junio'. Hay que dar previsibilidad, no es un buen mensaje, no es una norma que genere confianza".

"Es un ibuprofeno para un cáncer, no alcanza de ninguna manera", calificó Paoltroni y planteó la necesidad de "dar un sano debate de todo lo que dijimos que íbamos a hacer. Hay un montón de regímenes que todavía está pagando el Gobierno, generan poco empleo y que les sale muy caro a todos los argentinos y a su vez mantiene este sistema de retenciones porque necesita dólares para no tener un desequilibrio fiscal".

En ese marco, pidió: "Hay que hablar con las bases, con los productores que siembran y pierden plata, y van a decir que es un Ibuprofeno. Acá se desesperan todos por caerle bien al Gobierno. Le venía votando todo al Gobierno, menos Lijo y los fondos para la SIDE, pero no hay que ser aplaudidores de turno". "Estamos hablando de un impuesto súper distorsivo que dejó afuera de la cancha a un gran sector del país", dijo en radio La Red y concluyó que se tomó la medida por "la necesidad de los dólares, de que liquiden y de que no crezca una manifestación. Fue: 'Bueno, mirá, tirales un balde de agua antes de que nos convirtamos en California'".