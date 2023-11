Sergio Massa pidió "bajar la violencia" ante la agitación de fraude anticipado

Ante una de las consultas sobre las acusaciones de fraude , Massa respondió: "Tengo enorme confianza y respeto por el trabajo que cada juez electoral y la Cámara Nacional Electoral (CNE) hacen desde hace muchos años en la Argentina. Creo que los ejemplos como las ideas de Trump y Bolsonaro de construir mensajes para no aceptar resultados son muy malos. Creo que la Argentina tiene que inaugurar una etapa nueva y que esa etapa requiere de respeto, diálogo y bajar la violencia ".

Además, el candidato contó una situación personal: "A mí me tocó hace tres semanas, por orden de la jueza Servini, que mi familia esté toda con seguridad por un tema de amenazas reiteradas. No quiero esa Argentina para mis hijos y para nadie. Me parece que tenemos que dejar atrás la violencia, eso de amigo-enemigo y la grieta, para poder construir una Argentina donde el diálogo, el acuerdo, los consensos y las políticas de Estado sean la regla".