Regreso en marcha y el pecado de omisión: los obispos callan ante "Adolfito", el apodo del papa Francisco a Milei

image.png

Este comunicador norteamericano trabajó durante una década en el canal Fox News y es compinche de Donald Trump. Una de las personas que reconoce haber recibido a Carlson en nuestro país es Fernando Cerimedo, fundador del sitio digital La Derecha Diario y conductor de la campaña digital de “Libertad Avanza”, quien sumó experiencia política y conexión internacional en la campaña de Jair Bolsonaro en Brasil.

El otro estratega comunicacional de peso global es Steve Bannon, quien en sus redes se hizo eco de una nota del diario inglés “The Guardian” titulado: "El 'falso profeta' contra el Papa: Argentina enfrenta un choque de ideologías en las elecciones".

image.png

El artículo que difunde Bannon polariza al “loco” con Francisco, lo define como anarcocapitalista y remarca su rechazo a la idea de justicia social que defiende el Papa jesuita. Bannon fue creador de la empresa “Cambridge Analytica”, que combinaba análisis de datos con la comunicación estratégica para el proceso electoral de Trump presidente, como de Macri y el PRI en México, que saltó a la fama en 2018 por el llamado “escándalo Facebook”.

La campaña comunicacional de “Libertad Avanza” une una estética particular, en lugar del bigotito negro como “Adolfito” es una cabellera despeinada y con patillas, y, por otro lado, dos vías de llegada: los canales de televisión, donde la audiencia son los mayores, y la viralización en todos los soportes digitales, donde se congregan los jóvenes: el 62% de quienes tienen entre 15 y 30 años son usuarios de TikTok en Argentina.

Mientras tanto la disputa es global. Por un lado el poder anglosajón preocupado por los BRICS, con Lula de Brasil que suma a la Argentina, más el ingreso de países claves de oriente como: Irán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes. Mientras el Papa da señales de apoyo, de allí que en la página oficial del Vaticano apareció una nota titulada: “Cumbre de los Brics: Un nuevo modelo económico sobre la mesa”, que resalta sobre “la mayor reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Sur del mundo: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica debaten sobre un posible cambio en la gestión de las relaciones internacionales, empezando por la creación de una moneda unitaria que garantice certezas políticas y sociales” con subtítulos de frases de Putin sobre la “desdolarización”. Lo opuesto al candidato anarco-capitalista que quiere cerrar el Banco Central y la dolarización dejando encorsetado al país en eje Estados Unidos, Inglaterra e Israel.

EL PAPA REACCIONA

Mi-Ley, en juego de palabras con su apellido y su ego, triunfante de las PASO a los días irrumpe Francisco. En definitiva, un líder político, no sólo espiritual, que tan sólo con una firma oficializó al “Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana” generando un tremendo revuelo no sólo mediático y político, también al interior de su propia organización, el clero argentino. Porque Jorge Mario necesita mover a tropa propia, que no cometan pecado de omisión, que se muevan, se jueguen, que no callen. Le duele la posición de la mayoría de los obispos argentinos. Por eso en esa jugada de ajedrez con la “liga de la justicia” el Santo Padre provocó el incendio de los teléfonos de los obispos y despabiló a la comunidad eclesial para que perciba el real peligro de “Adolfito” que no es algo al pasar y que es vital en estos tiempos ponderar a los rebeldes en favor de los excluidos, ellos son: Andrés Gallardo (magistrado en la Ciudad de Bs. As.), Gustavo Moreno (asesor tutelar de menores e incapaces), y a Eugenio Zaffaroni, miembro de un organismo contra la pena de muerte en el mundo y quien fuera hasta el año pasado miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En la misa de desagravio en la villa estuvieron presentes Gallardo y Moreno.

image.png

Bergoglio potencia a los jugadores que defienden a los pobres, como “la liga de la justicia”, porque no va a regalar la patria al “Guasón” argento. De allí que se movió a dos tiempos, por un lado, sabe que el instituto es la voz de los descartados en los elitistas ámbitos jurídicos e intelectuales, y por otro el impacto coyuntural al fin del mundo. Justamente a los creadores de la “liga judicial”, Gallardo y Moreno, los conoció hace 20 años atrás por una amiga suya, la entonces defensora del Pueblo porteña, Alicia Olivera, y trabajaban en tándem con los curas villeros, el Padre “Pepe” Di Paola a la cabeza, enfrentando el avance del narcotráfico con la venta de armas y del paco frente a la corrupción, la inoperancia o directamente ausencia de los gobiernos. Desde hace años claman por un “Estado inteligente” que trabaje espalda con espalda con una comunidad organizada. No todo es estatismo. Ni nada sin el Estado.

Los obispos y “Adolfito”

“Laguna y Casareto se plantaban en los programas políticos de televisión. Me acuerdo de los que conducían Grondona y Neustadt. Los veíamos a los obispos defendiendo la democracia cuando amenazaban los militares al gobierno de Alfonsín”. Lo recuerda un laico sorprendido de no ver, ni escuchar a los obispos en los medios aun teniendo el apoyo total de un Papa argentino que ya alertó al pueblo argentino sobre el “Adolfito” que habla contra la “justicia social”, un precepto de la doctrina social de la iglesia nacida formalmente hace 130 años con el Papa León XIII y que lleva el aporte de una decena de pontífices.

En la Era de Francisco que sus hermanos obispos argentinos estén ausentes del debate mediático argentino es muy evidente sobre todo en el contexto que Bergoglio tras diez años de papado abrió su ocupadísima agenda, en su casa, a cuatro reportajes audiovisuales para medios argentinos, el primero a la agencia estatal Télam realizado por su presidenta, Bernarda Llorente. Demostrando en los hechos su interés por comunicarse con el pueblo argentino en un evidente camino al reencuentro.

image.png

Entonces que los obispos no hablen en los medios de comunicación en estos tiempos forma parte de los llamados “pecados de indiferencias”. Esto lo ve Francisco y lo saben en la comunidad de los Apóstoles de Jesús, como se llama a los obispos, que se organizan de manera colegiada en la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). También el silencio de la CEA se vuelve evidente para la comunidad eclesial (muy amplia que va desde los creyentes de a pie que se congregan en una parroquia, partido o socialmente, como las monjas, curas, diáconos, pasando por los miembros de las congregaciones).

La iglesia en salida aún no floreció en la CEA. Al punto que ni siquiera se animaron a aceptar propuestas de laicos que en sus diócesis, como ocurrió en Corrientes con la agrupación “peronistas por la vida”, quienes pedían realizar misa en simultáneo como hicieron unos cincuenta curas villeros acompañados por los obispos auxiliares porteños, Alejandro Giorgi y Gustavo Carrara, y el obispo emérito, Juan Carlos Romanín (salesiano).

“Para un católico, la figura del Papa (Francisco u otro) tiene un alto significado religioso: representa a Pedro, el apóstol al que Jesús encomendó su iglesia”, se animó en un posteo de X Twitter el obispo de San Francisco, provincia de Córdoba, Sergio Buenanueva, y allí agrega que: “Pasar de la crítica, incluso agria, de las ideas y gestos al agravio personal es cruzar un límite. Esos agravios merecen rechazo sereno y firme, desde la fe y la razón”. Para Mi-Ley que lo mira por T.V. El resto de los obispos, una treintena reunidos también en Córdoba junto a 800 curas, prefirieron respetar el silencio sobre el delicado tiempo de un candidato presidencial anti-papa y doctrina social.

image.png

Quienes sí salieron a batallar, y por primera vez en su historia en la contienda electoral, son los sacerdotes de los barrios populares, allí donde “Mi-Ley” viene sacando miles de votos desde las Legislativas del 2021 y siguió creciendo en votos para la PASO de este año. Ahora se verá si caló el mensaje de los curas villeros en las parroquias, capillas, centros barriales, escuelas, y los hogares de cristo de las periferias. “Si sólo despertás leones, es lógico que se coman los corderos más indefensos. En la ley de la selva, sólo ganan los más fuertes”, dice el documento que leyeron en la misa por los desagravios al Papa Francisco unos 52 curas que predican y trabajan en todo el país, preocupados porque “Adolfito” promete la liberalización total de las drogas sin asistencia estatal a los adictos, sumando la portación libre de armas, más la privatización de la educación y la salud. Un cóctel explosivo que alarma a muchos como a los obispos, aunque ellos aún prefieren no hablar y sólo mostrar mínimos gestos como lo ocurrido vía Pastoral Social Nacional.

PASTORAL SOCIAL NO LO RECIBE

Todos los candidatos antes de la PASO, menos a “Mi-Ley”, vieron al obispo Jorge Lugones y demás integrantes de la pastoral. Esa ausencia pasó inadvertida en los medios porque los encuentros fueron a puertas cerradas y sin difusión. Ahora que existen sólo cinco candidatos para las próximas elecciones generales del 22 de octubre, los obispos de Pastoral Social decidieron levantar los encuentros. Temen quedar expuestos con el economista anarco-capitalista que podría ungirse presidente. “Debería ser ahora que reciban a todos menos a él como gesto concreto que su impronta rompe con la democracia. Eso no lo pueden tolerar”, reflexionó un cura, tras la celebración eucarística en la villa 21/24, el pasado martes 5 de septiembre, que sumó referentes sindicales, políticos, sociales, en derechos humanos y hasta de otras religiones como un rabino, Damián Karo, y dos sheik musulmanes.

image.png

“Mi-ley” arrugó con Francisco y los bergoglianos eclesiales. No se sube al ring con los curas villeros y reculó en chancletas con el Papa, ahora lo califica como “Jefe de la iglesia católica”, que lo respeta como tal, que acepta si vuelve al país y, por su lado, su vicepresidenta, la militarista Claudia Villarruel, aseguró que no van a desfinanciar la educación católica y demás gastos del Estado Nacional hacía la iglesia “porque tienen rango constitucional”.

La orden en “Libertad Avanza” es no salir a contestarle a los curas villeros, tampoco al cardenal primado, Mario Poli, quien en un reportaje con Jorge Fontevecchia aseguró hace dos días atrás sentir tristeza por quienes agraviaron al Papa. “Es una torpeza absoluta, es no conocer sus documentos, la doctrina que volcó en sus escritos. Hay páginas hermosas sobre lo que significa, aún como crítica al liberalismo, pero también tuvo un equilibrio en poner el punto en el medio de las cosas. Siempre lo hizo desde la doctrina social de la Iglesia, ya tiene un recorrido de más de un siglo de opinión, sobre el concepto sobre el Estado y lo que significan las ideologías. Es un desconocimiento de la voz del Papa, de su pensamiento y sus escritos, sobre todo”.

Poli primereó a los obispos y dejó más expuesto su silencio. Es la primera vez que el cardenal habla a un medio no religioso, y aunque muchos digan que está retirado del poder, se olvidan que es miembro de dos dicasterios (o sea ministerios) de la Santa Sede y hasta que no cumpla 80 años tiene una silla si ocurriera un cónclave bajo los techos de la Capilla Sixtina.

El clero tiene un centenar de hombres. Muchos obispos están con sus temas pastorales, la agenda preestablecida, no escuchan las señales de peligro, y otros directamente como decía Arancedo, titular de la CEA hasta la llegada de Óscar Ojea, sostienen que “Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre”. Una manera sutil para decir que no lo sacaran de su comodidad los laicos militantes que pretenden seguir los lineamientos de Francisco en sintonía con el Concilio Vaticano II. “Mucho confunden vivir de arriba, con vivir de las cosas del cielo”, suele bromear un sabio anciano de la iglesia.

LOS MILEI CATÓLICOS

Otros miembros de la Iglesia católica trabajan para la campaña de Mi-Ley presidente y sus candidatos. Es el caso de la Universidad Católica Argentina (UCA), donde el centro de estudiantes de ciencias políticas y relaciones internacionales propuso en dos oportunidades recibir al entonces candidato Juan Grabois, pero fue bloqueado en principio por los directivos de la Facultad de Ciencias Sociales (quizás jamás se enteró el rector de la UCA, Miguel Schiavone, quien fuera funcionario menemista y macrista), mientras que el candidato a jefe de gobierno porteño de los anarco-capitalistas, Ramiro Marra, hablará el próximo lunes 11 de septiembre en la escuela de política y gobierno de la UCA.

image.png

Los micrófonos de algunas radios católicas también se abrieron pos-PASO a los ultraliberales como pasó con Juan Boutet, referente de los jóvenes en Libertad Avanza, y hasta en la diócesis de Córdoba florecen los “peronistas libertarios”, como ocurre en la CGT, que se están sumando a las filas de “Mi-Ley” sin percibir contradicción con el Evangelio, como le ocurre a Santiago Santurio Rodríguez, profesor de la doctrina social de la iglesia, que será el próximo secretario de Culto de Nación con “Libertad Avanza”.

image.png

Sin dudas “Adolfito” aglutina a todos los que odian al Papa Francisco del catolicismo argentino, entre ellos a miembros de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (FASTA) de donde viene Santurio, que se unen a menemistas de los noventa, más las botas, los militares pro-genocidio que quieren vengarse de la primavera de los derechos humanos y otros muchos de las provincias que militaron con los pañuelos celeste para defender la vida en el vientre materno. Católicos, obispos, curas y laicos, se quieren hacer escuchar, ver y Milei los representa, es su vehículo para la prédica del Dios castigador, el viejo testamento.

BULLRICH SE ACERCÓ AL PAPA

Patricia Bullrich se muestra ante los obispos como garante del regreso de Francisco. Hasta se comunicó con él. Esto no se ha difundido, tampoco sus recorridos por pasillos eclesiales de la mano de su futuro secretario de culto nacional, experto en el área por su rol como director nacional de Culto Católico, Luis Saguier Fonrouge.

Otro de los hombres de Juntos por el Cambio ante el mundo católico es Federico Pinedo, un hombre exitoso reconoce el Padre “Pepe” Di Paola “porque fue presidente por un día y no se mandó ninguna macana” le soltó en broma en el Cabildo de Luján el cura villero, cuando defendió su ubicación en al acto compromiso por la campaña “ningún pibe menos por la droga”, ante un ceremonial de presidencia que intentaba ocultar de las cámaras al político opositor al peronismo.

MASSA QUIERE EL PERDÓN

Sergio Tomás pasó al zaguán de la casa de Dios. “Gracias por abrirme la puerta”, le respondió a un sacerdote que lo invitó a un encuentro de la iglesia en el estadio Luna Park, donde hubo miembros de la política, los movimientos populares y sindicatos. También Massa intentó llegar a Francisco. Hace un año le escribió una carta. El Papa no respondió. El avance de “Adolfito” cambió la situación. ¿Será por Juan Grabois que Massa sea perdonado?

Del campo nacional y popular, Massa no es el “candidato que enamora”. Muchos bergoglianos nunca lo votaron y no se les quita de la memoria su mal paso de enfrentar a Bergoglio en su camino al papado, pero ahora es la única opción en pie ante el liberalismo de Bullrich o el anarco-capitalismo. Los acercamientos los acercan. Días atrás el tigrense estuvo compartiendo unos mates con el padre "Pepe", el padre Lorenzo "Toto" De Vedia y el sacerdote Nicolás “Tano” Angelotti. Pronto habrá más novedades.

EL REGRESO ESTÁ EN MARCHA

Jorge Bergoglio vuelve a su tierra. Está definido que Francisco pernoctará en el arzobispo de Rivadavia 415, frente a Plaza de Mayo, si es que decide finalmente pasar por la ciudad de Buenos Aires. La estadía corre por cuenta del embajador papal en Argentina y las autoridades del arzobispado porteño, que dice, que está todo definido. A Jorge Mario no le gusta la aristocrática embajada del Vaticano en la avenida Alvear.

Desde Roma, la secretaria de Estado -con su segundo a cargo, el venezolano Edgar Peña Parra-, enviará en diciembre equipos de trabajo para avanzar en la logística del viaje papal a su patria, si es que todo sigue como lo previsto.

Papa Francisco Argentina.jpg Foto: Agencia Noticias Argentina

El regreso del Vicario de Cristo se debe discernir como un regreso a la Patria Grande. Han pasado siete años de no pisar la tierra del continente mariano. Por ello, en el regreso tiene la posibilidad de reforzar la red eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní, que es la aplicación concreta de Laudato Si y la sinodalidad, viajando al sur de Brasil, a Uruguay y luego, por último, a la Argentina.

Como los futbolistas campeones del mundo, Bergoglio tampoco tiene previsto salir al balcón de la Casa Rosada. Sí se quedó pensando en una propuesta que le arrimó un joven cura villero: en mayo del 2024 se cumple el 50 aniversario del martirio del cura villero, Carlos Múgica. La propuesta es ir a rezar a su tumba en la Villa 31 y de allí, dirigirse a un palco en la Avenida 9 de julio, para encontrarse con el santo pueblo fiel de Dios. Es una posibilidad. Luego, podría seguir camino a las provincias, donde palpitan los pueblos indígenas. Siempre dice Jorge Mario que la salida a la crisis es desde la periferia. Y esta no será la excepción.