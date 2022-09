Sergio Massa tuvo un fuerte cruce con Romina del Plá por la crisis del neumático

Con ese tono, Del Plá denunció: "Cómo explican que desde educación, y cada uno de los rubros, quedan por debajo de la inflación proyectada. O sea que en verdad hay un ajuste".

A su vez, la legisladora de izquierda lamentó el papel adoptado por Massa en medio del conflicto entre las empresas Fate, Pirelli y Bridgestone con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). En concreto, el ministro planteó la posibilidad de abrir las importaciones de neumáticos si no se destraba la situación, para evitar una parálisis de la producción local de automóviles. Esto, mientras el sector patronal ofrece un aumento salarial del 38%, cuya oferta es rechazada por los gremialistas por no alcanzar los índices inflacionarios.

https://twitter.com/RominaDelPla/status/1575180552692715520 Abajo la extorsión del gobierno y las patronales. Desde el Frente de Izquierda- U. apoyamos la lucha y los reclamos de los trabajadores del neumático y el Sutna. ¡Viva la Lucha del SUTNA!!! pic.twitter.com/wYNS8QaD2c — Romina Del Plá (@RominaDelPla) September 28, 2022

Por su parte, Del Plá repudió "la acción ha tenido [Sergio Massa] en el día de ayer, en relación a los trabajadores del neumático, poniéndose claramente al servicio de las patronales, pisoteando los convenios colectivos de trabajo y la negociación paritaria".

Con ese tono, agregó: "Usted habló de no permitir las estafas en las importaciones, sin embargo ayer, con total desparpajo, habló de abrir las importaciones para extorsionar a los trabajadores del neumático".

Respuesta de Sergio Massa, las interrupciones y los gritos

En medio de un clima tenso, el ministro contestó: "Podemos tener visiones distintas, por eso expresamos ideas políticas distintas, claramente".

Así, Massa se refirió al conflicto en el sector de los neumáticos: "Uno apela a suspender los principios de inflexibilidad de las partes, no puede sentirse solamente atacada una de las partes. Los actores de ambas partes no querían sentarse en la mesa del Ministerio de Trabajo, decían que estaban dispuestos a sentarse con el ministro, pero no a sentarse con la otra parte", introdujo.

Para el expositor, "llamar a que se termine la inflexibilidad y que se rompa el capricho de no querer sentarse con la otra parte, no me parece que sea tomar parte". Esto, ante la acusación de que Massa habría tomado partido por las multinacionales en desmedro de los 5.000 afiliados al SUTNA, un gremio liderado por la izquierda.

En ese momento, se produjeron gritos: "Le estoy respondiendo, ya tuvo la palabra diputada", se escuchó decir a Massa. "Gobernar es tratar de evitar el daño más grave a la hora de situaciones de conflicto. Que un grupo de dirigentes sindicales y políticos ponga en riesgo una cadena de valor que tiene 150.000 empleos por no querer sentarse...", agregó, pero nuevamente fue interpelado por los legisladores del FIT.

Elevando el tono de voz, añadió: "Es básicamente un problema que tiene que tener la atención por parte del Gobierno. Esa es mi mirada", concluyó el ministro. "Si tienen buena fe, que se sienten a la paritaria como corresponde", añadió

Massa acusó a Alejandro Crespo: "Mintió ayer"

Igualmente, el contexto se crispó aún más, y Massa replicó: "¡No, no solo no miento! Mintió ayer el sindicalista del neumático [Alejandro Crespo], que dijo que no había sido atendido en el Ministerio de Economía, cuando el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, se reunió una vez con él y Pablo Moyano, y otra vez a solas".

Después de este fuerte intercambio, Romina del Plá se refirió a lo sucedido desde sus redes sociales: "Interpelé a Sergio Massa sobre su extorsión a los trabajadores del neumático y en su respuesta reafirmó su política de pretender que los trabajadores acepten una rebaja salarial con paritarias por debajo de la inflación. ¡Inadmisible!", publicó.