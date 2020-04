Sesiones: Cristina agita grieta tras consulta a la Corte; curioso traspié virtual en Diputados

Los legisladores agregaron: “Tampoco puede admitirse que se deje supeditada la actividad del Congreso a una hipotética resolución judicial, que es un precedente que no podemos convalidar. Ello así, no sólo en defensa de la independencia del Poder Legislativo, sino que también y especialmente, en defensa de la independencia del Poder Judicial que, de intervenir en el asunto, lo haría en clara violación de su ámbito de competencia institucional, con las posibles consecuencias que de eso podrían derivarse en el futuro”.

Desde el macrismo también se dijo, sobre el escrito kirchnerista, que “no se verifican en la realidad circunstancias objetivas que permitan afirmar que el Congreso se encuentra imposibilitado de funcionar” por lo que, “en consecuencia, no es posible compartir la afirmación” de Cristina de Kirchner respecto de que “‘el Honorable Senado de la Nación no puede sesionar de modo presencial’”. Sobre este punto, Naidenoff y Schiavoni detallaron que “tanto el personal de la salud, como de seguridad o los empleados de los supermercados, entre muchos otros, sí continúan haciendo su trabajo”, y finalizaron: “Consideramos un deber cívico elemental que quienes somos servidores públicos, representantes en este caso de nuestras provincias, demos el ejemplo en este momento crítico de nuestra historia nacional”.

En medio de esta insólita puja y el efecto de shutdown en el recinto del Senado en caso de demora en la Corte, la vicepresidente -que durante las sesiones no suele quedarse mucho tiempo al comando de las mismas-, evitó la virtualidad ayer y se mostró en la residencia oficial de Olivos junto a Alberto Fernández; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta -con barbijo-, y un ramillete de gobernadores.

Tras la aparición de Cristina de Kirchner en las últimas horas, cobró mayor sentido uno de los pedidos macristas para terminar con el embrollo de las sesiones: convocar a una reunión de la comisión de Labor Parlamentaria. De hecho, la posibilidad virtual no fue rechazada de lleno por la principal bancada opositora, ya que Naidenoff y Schiavoni destacaron “las diversas reuniones de comisión, de bloques y de trabajo que se vienen realizando de esta forma, incluso con la asistencia de diversos ministros”. No obstante, aclararon: “Sin perjuicio de ello, cualquier modificación del reglamento deberá efectuarse conforme a las normas vigentes, para lo que no vemos imposibilidad de sesionar de manera presencial con los recaudos del caso.

Mientras tanto, el kirchnerismo sigue sin dar señales claras con respecto al proyecto impositivo de “los ricos”. De hecho, desde el propio Gobierno confiaron a Ámbito Financiero que “la decisión aún no fue tomada” y que una eventual presentación “se demorará, al menos, hasta el miércoles o jueves próximo”, ya sea como un texto presentado por legisladores o una iniciativa enviada por Casa Rosada.

Curioso

Diputados realizó varios encuentros por videoconferencia con funcionarios. Sin embargo, y en plena difusión de la presentación de Cristina de Kirchner para habilitar sesiones virtuales, la Cámara que preside Sergio Massa tuvo que dar de baja ayer una reunión con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, por “problemas técnicos”.

Agenda

La oposición en la Cámara baja espera la presentación que hará el lunes próximo el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, tras las patinadas oficialistas y el silencio a la hora de ayudar al sector industrial.