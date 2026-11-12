La CGT lanza Fuerza Bienal: un encuentro para pensar el futuro desde la cultura + Agregar ámbito en









Es una apuesta por intervenir en el debate actual desde el arte y el debate. Habrá charlas, música, teatro y cine. Habrá economistas, periodistas e intelectuales, entre otros. La entrada es libre y gratuita.

FUERZA Bienal se realizará en dos jornadas el 14 y 15 de noviembre. Foto: Mariano Fuchila

La CGT sigue explorando el camino cultural para intervenir en la escena nacional. El sábado 14 y domingo 15 de noviembre realizará FUERZA Bienal, un encuentro gratuito pensar el presente y el futuro desde distintas miradas. A través de charlas, música, teatro y cine tocarán diferentes temas actuales como la inteligencia artificial, el trabajo, los libros, Malvinas, humor y la política, entre otros.

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La apuesta cultural es una marca de un sector de la nueva conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT). En la vigilia del 17 de octubre pasado hicieron un festival musical en C Art Media, en Av. Corrientes 6271, CABA. Ese lugar será de nuevo escenario para FUERZA Bienal. "Es una invitación a recuperar el valor del encuentro. No alcanza con discutir los problemas del presente, tenemos que animarnos a pensar colectivamente el futuro", explicó Jorge Sola, cosecretario general de la central.

Durante dos jornadas, la Bienal reunirá a pensadores, periodistas, economistas con artistas de diferente tipo. Entre otros, estarán Marina Dal Poggetto, Hernán Letcher, Pedro Saborido, Reynaldo Sietecase, Juan Rattenbach y María O’Donnell.

A través de charlas y conversaciones, abordarán temas como la inteligencia artificial, la producción, la economía, la política, la clase media, la identidad, el desarrollo, la democracia y la soberanía.

Habrá lugar para la música. Tocarán Ekathe, Mery Granados, Julieta Laso y el Sindicato Argentino de Boleros, además de un taller de percusión a cargo de La Bomba de Tiempo. El domingo, la Bienal cerrará con un show sorpresa en el escenario principal.

También se podrá ver la película Lealtad, Nación Alambre, una obra de teatro sobre la crisis de 2001, y El debate, la obra de teatro que recrea la discusión entre Rucci y Tosco. La entrada es libre y gratuita con reserva en https://proyectofuerza.ar/ Programación completa

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