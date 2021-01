Sindicato echa a un diputado por dichos antisemitas y pide sanción de la Cámara

“Estamos más unidos que nunca. Nadie nos va a romper. Y nadie que no tiene que ver con nuestra provincia. Porque son como los judíos, por ahí no tienen patria y no saben dónde están. O a quiénes representan”, había afirmado Ansaloni en aquella ocasión para referirse a sectores rivales de la Uatre. Aquellos dichos motivaron un repudio casi inmediato por parte de la cúpula del sindicato y también por parte de la Delegación de Asociaciones Israelitas (DAIA), que además pidió “que castiguen y separen a quienes por su discriminación e intolerancia fomentan la división de la sociedad argentina”.