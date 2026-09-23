Cristiano Ronaldo vuelve a Portugal con una obsesión: llegar a los 1.000 goles antes de retirarse + Agregar ámbito en









El delantero portugués se prepara para una nueva fecha FIFA con su país y se mostró ansioso por continuar tras la cita mundialista, aunque confesó que no le queda mucho tiempo.

Cristiano Ronaldo, entre el retiro y llegar a los mil goles con la Selección de Portugal. @AlNassrFC

Cristiano Ronaldo regresó a los entrenamientos con la Selección de Portugal tras la eliminación en el Mundial 2026 y aseguró, este miércoles en conferencia de prensa, que batallará para llegar a los mil goles antes de retirarse. Al delantero de 41 años le restan tan solo 21 goles para llegar a su meta y reveló que sueña lograr el cometido vistiendo la camiseta de su país.

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En lo que respecta a su retiro, reveló: “No pienso a largo plazo, independientemente de todo lo que haya pasado y de lo que esté pasando, he aprendido a pensar en el presente. El momento es ahora, una nueva competición. Estoy preparado, Jorge Jesus cuenta conmigo, yo cuento con el pueblo portugués”. Y detalló: “¿Será la próxima temporada? No lo sé, lo que a veces decimos hoy es mentira y viceversa. Podría ser, si mi cuerpo me lo permite y mi mente también. No sé qué pasará”.

Cristiano Ronaldo vuelve a ponerse la de Portugal. El próximo partido de los lusos será el jueves a la tarde contra Gales, por la UEFA Nations League, en lo que será la primera fecha del torneo europeo y el primer partido de Portugal bajo el mandato de Jorge Jesús, quien reemplazó al español Roberto Martínez tras su desafiliación del cargo luego del certamen mundial.

Por otro lado, se refirió a la oportunidad de llegar a los mil goles con Portugal: “Marcar mi gol número 1000 con la selección nacional sería la guinda del pastel. Sería la culminación de una hermosa historia. Dije que quería alcanzar esa meta y la alcanzaré. Pero no tengo ninguna obsesión. Si te obsesionas con algo, no lo conseguirás… Simplemente disfruta. Carpe diem, disfruta el día”, reflexionó Cristiano.

La desazón de Cristiano Ronaldo por quedar afuera del Mundial 2026. @anpic4k En la rueda de prensa se lo vio al delantero un tanto emocionado por volver a jugar en el estadio del Sporting de Lisboa, club donde se formó, y reveló que es muy especial volver a “su casa”: “Saltaré al campo con pasión y emoción. Espero que empecemos con buen pie. Al ser en el Sporting, se siente un poco más especial”.

En lo que va de la temporada en Arabia Saudita, con el Al-Nassr, Ronaldo ya lleva tres goles en siete partidos y no está siendo titular en todos ellos, debido a que no volvió a los entrenamientos después de la cita mundialista con Portugal, sino que se tomó unas vacaciones con la familia para analizar su futuro. Cristiano Ronaldo y su nuevo "look" para la temporada 2026/27. @AlNassrFC_EN Por último, lo desafiaron a elegir un hito entre llegar a la cifra de goles o volver a ganar un título con su país, y, como es usual en él, respondió con la altura de un profesional: “Ambos. Los mil goles y la Selección Nacional. Intentar ganar esta Liga de Naciones. Es una nueva era", sentenció.