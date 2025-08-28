Sociedad Rural Argentina: los socios habrían frenado el intento de Nicolás Pino de habilitar otra reelección

El presidente de la SRA buscaba una reforma estatutaria que le abriera la puerta a un cuarto mandato, pero la propuesta habría sido rechazada en la asamblea con un 41% de los votos en contra.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) , Nicolás Pino , fracasó en su intento de que la asamblea habilite una modificación estatutaria que le permitiera presentarse a una nueva reelección . La propuesta fue rechazada por el 41% de los socios presentes , lo que fue interpretado como un freno a su continuidad.

Según habría señalado una fuente a la agencia NA, los socios habrían dado el ‘No’ al intento de Pino de reformar por tercera vez el estatuto de la entidad. En total, habría sido el 41% de los presentes quienes obturaron esa intención.

La iniciativa de Pino incluía un cambio en la fecha de balance , pero a la vez alteraba el proceso electoral interno , lo que generó resistencias entre los asambleístas.

El Ag Barometer Austral , relevamiento que cada dos meses mide el ánimo del productor argentino, reflejó en julio-agosto un nuevo golpe para el agro. El índice cayó de 130 a 127 puntos respecto de mayo , una baja de 1,5%, pero lo más significativo es que acumula un retroceso del 15% en lo que va del año , tras haber alcanzado un máximo de 149 en noviembre de 2024.

Aunque el índice general todavía se ubica en terreno positivo, la tendencia es clara: el productor percibe un deterioro que se retrata en las Condiciones Presentes, que bajaron de 94 a 89 puntos (-5%). Las Expectativas Futuras, en cambio, se mantuvieron estables en 153, lo que marca un contraste entre la cautela del presente y el optimismo del mediano plazo.

El dato más crítico del sondeo es el desplome en las expectativas de inversión en activos fijos, que se derrumbaron de 112 en noviembre último a 66 en julio de este año, una baja del 59% en solo ocho meses. La señal es contundente: la confianza de largo plazo se mantiene, pero las decisiones de apostar a maquinaria, instalaciones o genética animal están en pausa.

El director del Ag Barometer Austral, Carlos Steiger, advirtió al presentar los resultados que “dos de cada tres productores consideran que no es un buen momento para invertir en activos fijos. La caída acumulada desde noviembre marca un freno evidente en las decisiones de largo plazo”.

El anuncio del presidente Javier Milei en la Exposición Rural de Palermo, el 26 de julio, sobre la baja permanente de retenciones a soja, trigo, maíz y carne vacuna, se recibió con entusiasmo en el sector. Se trató de una señal política que buscó afianzar el vínculo del Gobierno con el campo, uno de los motores de la economía nacional.