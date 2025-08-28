El Gobierno presentó una denuncia penal tras el ataque a Javier Milei

El Presidente y los candidatos de La Libertad Avanza sufrieron un ataque con piedras y botellas durante la caravana que llevaban adelante en Lomas de Zamora. Hubo dos detenidos.

El escrito hace hincapié en la posible organización del ataque, señalando que habría sido ejecutado por un grupo de personas actuando de forma deliberada y conjunta.

La denuncia, impulsada por la ministra Patricia Bullrich , quedó radicada en el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Armella (subrogante). El escrito hace hincapié en la posible organización del ataque, señalando que habría sido ejecutado por un grupo de personas actuando de forma deliberada y conjunta, lo que agrava las figuras penales.

"Los videos públicos y las averiguaciones realizadas a partir del material publicado en sitios abiertos, indican la posibilidad verosímil de un obrar conjunto de un grupo de más de tres personas convocados y organizados para tal fin", detalla puntualmente el escrito.

Uno de los pasajes subraya la línea de gestión oficial: “El que las hace, las paga” , dejando claro que todo episodio de violencia deberá recibir el máximo rigor de la ley.

Según la presentación, se habrían identificado a más de tres personas actuando de manera coordinada, lo que encuadra en los artículos 211, 212, 237 y 238 del Código Penal, con la figura de coparticipación criminal prevista en el artículo 45.

El documento fue firmado por el director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales, Fernando Oscar Soto, en representación de la cartera de Seguridad.

El mensaje de Javier Milei a sus ministros tras el ataque en Lomas de Zamora: "Nada de esto me intimida"

El presidente Javier Milei envió un mensaje a sus ministros luego del ataque que sufrió el pasado miércoles. Allí, en referencia a los acontecimientos, aseguró: "Nada de esto me intimida".

En sus dichos, el Presidente manifestó: "A la luz de lo de ayer quiero decirles que estoy muy bien de ánimo, casi exultante ya que demuestra que están desesperados".

"Al mismo tiempo, habiendo seguido la campaña de Chacarita entre 1984/6 he estado muchas veces bajo lluvia de piedras. Es más, en Brasil en la final de Boca con Palmeiras han lastimado de un piedrazo a mi padre. Por ende, nada de esto me intimida. Es más, me llena de ganas de salir a la cancha y darle mayor intensidad a la campaña", agregó.

"Recuerden que mi historia de vida personal es la de alguien que se agranda en la adversidad. Sigamos avanzando, la libertad avanza o Argentina retrocede. Kirchnerismo nunca más, ¡Viva la libertad, carajo!", sentenció el mandatario.

Hay dos detenidos por el ataque a Javier Milei en Lomas de Zamora

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó durante la conferencia de prensa de este miércoles que dos personas fueron detenidas luego de los ataques contra el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora. Ambas se encuentran a disposición de la justicia para ser investigadas y juzgadas.

"Dos personas fueron detenidas y ya se encuentra a disposición de la justicia por atentar contra el Presidente de la Nación y la comitiva que lo acompañaba durante su actividad en Lomas de Zamora durante el día de ayer", resaltó Adorni, quien además aclaró que Milei "se encuentra en excelente estado de salud, trabajando en la quinta de Olivos".

En cuanto a la posición que tomó el oficialismo al referirse a un intento de magnicidio, el vocero aseguró: "No se va a decretar ningún feriado nacional por los hechos acontecidos en el día de ayer".