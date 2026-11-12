Suspensión de las PASO: el Senado retoma el debate de la reforma electoral

La Comisión de Asuntos Constitucionales fue convocada para el martes 17 de noviembre. Martín Menem pidió acelerar el tratamiento y anticipó que el oficialismo espera conseguir la media sanción en las próximas dos semanas.

Tras la partida de León XIV , el Senado retoma la actividad legislativa con uno de los proyectos que el gobierno de Javier Milei busca convertir en ley antes de fin de año . La Cámara alta comenzará el próximo martes 17 de noviembre el tratamiento de la reforma electoral Integral impulsada por el Poder Ejecutivo , una iniciativa que propone eliminar las PASO , incorporar Ficha Limpia y modificar distintos aspectos del funcionamiento de los partidos políticos.

La convocatoria fue realizada por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el senador Agustín Pedro Coto, para las 15 en el Salón Illia. El único punto del temario será el análisis del expediente PE-102/26, correspondiente al proyecto enviado por el Ejecutivo mediante el Mensaje 110/26.

La convocatoria se conoce horas más tarde de que el presidente de la Cámara de Diputados y vice del partido de La Libertad Avanza, Martín Menem, dijera este jueves por la mañana, en radio Mitre, que "vamos a llegar a suspender las PASO si Dios quiere" . "Vamos a estar cerca con las voluntades para suspenderlas o eliminandolas", agregó el riojano. "Creo y, es una expresión de deseo, que en las próximas dos semanas tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores" , arrojó el diputado.

De cumplirse el deseo de Menem, Javier Milei debería convocar a sesiones extraordinarias para que el texto reciba sanción definitiva. Es que en Diputados, hay tiempo hasta el 20 de noviembre para dictaminar y el período de sesiones ordinarias culmina el 30 de noviembre.

Los tiempos apremian para La Libertad Avanza, que depende de los gobernadores cercanos a la Casa Rosada para que el proyecto llegue a buen puerto, y no solo por el calendario legislativo. Es que la Cámara Nacional Electoral instó al Congreso que, cualquier tipo de reforma debe sancionarse antes de que comience el año en el que se celebrarán los comicios generales .

Así las cosas, las negociaciones, a diferencia de otros proyectos que pasan por el Senado, no quedaron en manos de la jefa de bloque de LLA, Patricia Bullrich. Es más, la exministra de Seguridad no está al 100% alineada con la idea de eliminar las Primarias, instancia por la que ella llegó a las generales del 2023.

De acuerdo al entorno de Santilli, los 37 votos que requiere el proyecto (por ser un tema electoral requiere mayoría especial) estarían garantizados. En cambio, en el Senado la percepción no es tan optimista. Ni Bullrich ni otros senadores que siguen de cerca el asunto se atreven a decir que la aprobación del proyecto está garantizado. Y no solo por los 37 votos en el recinto cuando los libertarios cuentan con apenas 21 bancas.

Sino que ponen la lupa en el debate en comisión. Para que el texto sea dictaminado y quede listo para ser llevado al recinto, Coto debería reunir al menos 10 firmas. El dato es que la pecera máxima de donde puede pescar firmas el fueguino es de 11 senadores (entre oficialistas y aliados). Es decir, con que dos de esos 11 no acompañen ese ni ningún otro texto, el tema quedará imposibilitado de ser llevado al recinto, salvo que se trate sobre tablas, lo que requiere una habilitación de dos tercios de los presentes en el recinto.