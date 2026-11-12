"Los votos ya están": Casa Rosada acelera para eliminar las PASO pero en el Senado hay dudas

Con varios gobernadores ya existe un acuerdo de palabra. Otros le reclaman a Karina Milei un acuerdo por escrito como garantía de que La Libertad Avanza no presentará candidatos propios que amenacen las reelecciones en sus provincias. Con ese escenario, la mesa política de Casa Rosada bajó la oden de convocar a sesión en el Senado para votar la suspensión de las PASO antes del 31 de noviembre cuando finaliza el período ordinario del Congreso.

Sin embargo, el proceso no es tan lineal y no está exento de riesgos. Javier Milei está a punto de declararle la guerra a Patricia Bulrich , la jefa del bloque de senadores nacionales de LLA y tiene una relación fracturada con Victoria Villarruel , titular de la Cámara Alta. Este mediodía, desde el despacho de un legislador libertario confirmaron ante la consulta de este medio que el Senado estaba vacío . Nadie había viajado al Congreso de sus 72 integrantes en virtud de la parálisis legislativa debido al feriado papal por la visita de León XIV.

"Desde Casa Rosada nos aseguraron que los votos ya están, nos pidieron que convoquemos a sesión porque la suspensión de las PASO sale. Pero cuando consultamos a los senadores aliados todavía no están convencidos de sentarse a votar con nosotros", se sinceró un legislador nacional oficialista de peso dentro de las negociaciones en la Cámara Alta.

"Vamos a avanzar. La decisión está tomada al menos para sacar la media sanción en ordinarias. Veremos qué pasa pero vamos a acelerar", retrucan cerca de un funcionario clave de la mesa política que conduce Karina Milei en Casa Rosada . El borrador que comienza a circular el los WhatsApp de los senadores de LLA que esta semana están en sus provincias apunta a sacar dictamen de comisión del miércoles 18 y votar en el recinto el jueves 26 . El cronograma marca que Diego Santilli brindará su informe de gestión un dia antes, el miércoles 25, y que esa parada institucional del jefe de gabinete en el Senado serviría para terminar de atornillar los últimos votos.

Una negociación extremadamente delicada teniendo en cuenta que Bullrich tiene intervenida la conducción del bloque de LLA en el Senado a través de un grupo de WhatsApp desde el cual es Karina Milei quien imparte las ordenes a los legisladores y que la neuquina Nadia Márquez tiene a cargo una especie de doble comando dentro de la bancada oficialista con terminal directa en la hermana de Javier Milei.

El Gobierno busca votar la suspensión de las PASO antes del 31 de noviembre.

En paralelo, en Casa Rosada especulan que Bullrich se resiste a allanar el camino para suspender las PASO con el objetivo de desafiar, en algún momento, a Milei a una competencia interna para definir quien está en mejores condiciones de "sostener el proyecto", como sostuvo la ex Ministra de Seguridad en reiteradas oportunidades.

Suspender las PASO, una urgencia

Para el Presidente y la mesa política la suspensión de las PASO es una urgencia. No sólo por el interés en dejar al peronismo sin reglas de juego para definir a su candidato presidencial en el marco de una tensa interna entre Axel Kicillof, La Cámpora de Máximo Kirchner y Sergio Massa sino por la necesidad de evitar que un eventual resultado adverso para LLA en las PASO desate un escenario de corrida financiera y crisis económica incontrolable para el gobierno nacional en la ventana temporal que transcurre entre las primarias y la primera vuelta electoral de octubre. En especial teniendo en cuenta el antecedente de la PASO del 2019 cuando la derrota de Mauricio Macri en las PASO disparó una devaluación de la moneda y se llevó puesto el intento de reelección del jefe del PRO.

"Ya les entregamos todos hasta los jueces les votamos. Ahora piden intendencias y hasta la vicegobernación. No se entiende qué más quieren", se quejan algunos gobernadores frente a lo que consideran el apetito político desmedido de Karina y los Menem, arquitectos del armado de LLA en las provincias para 2027. Por eso algunos mandatarios provinciales ya tomaron sus recaudos. Rolando Figueroa, por ejemplo, adelantó la elección para el 14 de febrero, Día de los Enamorados. Es que Karina sostiene a Nadia Márquez como su candidata a gobernadora en la tierra de Vaca Muerta a pesar de que Figueroa es un aliado que apoyó la agenda legislativa de Milei en el Congreso.

El adelantamiento electoral de Figueroa inspira a más de un gobernador que ahora también analiza pegar convocar a comicios en sus distrito antes de que finalice el verano, en febrero o marzo, lo más lejos posible de la presidencial de octubre. Especulan, por lo bajo, que ese cronograma les permitirá no solo blindar sus reelecciones sino también tener margen para una eventual construcción a nivel nacional de corte "federal" que desafíe la continuidad de Javier Milei en la presidencia.

Casa Rosada no genera confianza

Las señales son más que confusas y siempre de desconfianza el camino al 2027. Milei necesita a los gobernadores para reunir los votos que le faltan en el Senado y suspender las PASO. Pero, por el otro, deja que La Libertad Avanza (LLA) les arme candidatos propios en sus distritos. La lista de precandidaturas libertarias ya cubre buena parte del mapa. Luis Petri aspira a la gobernación de Mendoza, Lisandro Catalán está lanzado en Tucumán y Pilar Ramírez es la figura central de LLA en la Ciudad de Buenos Aires. Todos territorios gobernados por gobernadores aliados como el radical Alfredo Cornejo, el peronista con peluca Osvaldo Jaldo y el jefe de gobierno porteño Jorge Macri.

En Jujuy, Ezequiel Atauche y Manuel Quintar pelean por la candidatura libertaria para desplazar a otro aliado de la Casa Rosada, el gobernador radical Carlos Sadir. Bartolomé Abdala asegura que será candidato por San Luis y mientras que Adrián Ravier ya despliega planes de gobierno para La Pampa. En la mayoría de los casos se trata de gobernadores que acompañaron al oficialismo en leyes clave como la Ley Bases y la reforma laboral, y también en el blindaje al DNU 70/2023. Para los mandatarios, la lógica es simple: ayudaron en el Congreso y ahora esperan que no les armen listas para competir en sus distritos.

El cálculo en el Senado

En Salta, los esfuerzos de Gustavo Saénz por congraciarse con la Casa Rosada tampoco parecen ofrecer garantías. La senadora nacional Emilia Orozco mantiene a flote su candidatura a gobernadora a la espera de definiciones de Karina. Lo mismo ocurre en Rio Negro con el senador nacional de LLA, Enzo Fullone, quien advirtió que la Casa Rosada presentará candidatos propios en las elecciones provinciales de 2027 y no contempla una alianza con el gobernador Alberto Weretilneck. Y en Misiones, Adrián Núñez también arma un frente nacional para destronar a Hugo Passalacqua.

La semana próxima, al menos media docena de gobernadores estarán en la Ciudad de Buenos Aires para participar del cierre de la escuela de formación de dirigentes del Consejo Federal de Inversiones que comanda Ignacio Lamothe. El encuentro se realizará el viernes 20 en Parque Norte pero la Casa Rosada aprovechará para terminar de blindar los votos, un piso mínimo de 37 voluntades en el Senado, de cara a la sesión que intentarán convocar para el jueves 26 con el objetivo de aprobar la suspensión de las PASO antes d que termine el periodo ordinario de sesiones. Para convertir el proyecto en ley, el Poder Ejecutivo Nacional deberá convocar a extraordinarias y rematar su tratamiento en Diputados.