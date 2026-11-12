Karina Milei y Diego Santilli encabezan comitiva del Gobierno en Corrientes ante el fenómeno El Niño + Agregar ámbito en









Los funcionarios viajan junto a Alejandra Monteoliva, Fabián Fernández y Martín Menem. La visita se enmarca en el trabajo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

Karina Milei encabeza la comitiva oficial que viaja a Corrientes por tareas preventivas de cara a El Niño. Presidencia

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezará este jueves una comitiva del Gobierno que viajará a Corrientes para supervisar las acciones preventivas desplegadas ante la posible incidencia del fenómeno climático El Niño. La delegación estará integrada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

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La visita se enmarca en el trabajo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), que coordina tareas de prevención y preparación frente a los riesgos asociados a El Niño. El fenómeno puede provocar un aumento de las precipitaciones y elevar la probabilidad de inundaciones, crecidas de ríos y otras contingencias climáticas, especialmente en las provincias del litoral.

La presencia de funcionarios nacionales apunta a reforzar la articulación entre la Nación y las autoridades provinciales, además de conocer el estado de los dispositivos de respuesta ante eventuales emergencias. La agenda tendrá como eje las capacidades de prevención, coordinación y asistencia frente a posibles escenarios de impacto climático.

El Niño amenaza con intensificarse: crece la preocupación por sus efectos hasta 2027 El fenómeno de El Niño gana intensidad y se perfila como uno de los principales factores climáticos de los próximos meses, en un escenario que mantiene en alerta a los organismos meteorológicos internacionales. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) estima una probabilidad superior al 83% de que alcance una intensidad fuerte o muy fuerte hacia comienzos de 2027, mientras que las anomalías de temperatura en el océano Pacífico ecuatorial ya superaron los cuatro grados en algunas áreas. Las proyecciones anticipan que el calentamiento continuará durante el cierre de 2026 y podría extender sus efectos durante el verano del hemisferio sur.

El pronóstico genera preocupación por las posibles consecuencias sobre los regímenes de precipitaciones, las temperaturas y las actividades productivas, especialmente en regiones expuestas a inundaciones, sequías y episodios de calor extremo. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el fenómeno podría intensificarse hasta convertirse en un evento de gran magnitud y mantener su influencia hasta entrado 2027.

Javier Milei viajará a Corrientes para participar de un encuentro liberal El presidente Javier Milei viajará el próximo 26 de noviembre a Corrientes para participar del 13° Congreso de Economía Regional, organizado por el Club de la Libertad. El encuentro tendrá como eje los desafíos de la transformación económica y marcará la cuarta visita del mandatario a la provincia desde que llegó a la Casa Rosada. La actividad fue confirmada por Alberto Medina Méndez, titular de la institución, quien destacó el vínculo que el espacio mantiene desde hace más de una década con Milei. Se trata de una organización civil que promueve ideas liberales y que no forma parte orgánicamente de La Libertad Avanza. El año pasado, el Presidente también participó como orador del congreso, en su 12° edición. Javier Milei recibido por Gustavo Valdés (imagen de archivo). La visita se producirá en un contexto de acercamiento político entre el Gobierno y la administración del radical Juan Pablo Valdés. El gobernador correntino participó de la comitiva presidencial que viajó a París para el Argentina Week y mantiene canales de diálogo abiertos con la Casa Rosada. Aunque todavía no está confirmado si habrá una reunión entre ambos durante la estadía presidencial, en el oficialismo nacional no descartan avanzar en entendimientos políticos de cara a los próximos desafíos electorales.