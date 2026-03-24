Taty Almeida a 50 años golpe de Estado: "Sigan luchando y resistiendo, no nos han vencido"

La referente de Madres de Plaza de Mayo recordó la época más oscura del país y apuntó contra Javier Milei. Además, recordó a Alejandro, su hijo desaparecido.

En el marco de los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 , Taty Almeida , integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora , reafirmó su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia , y lanzó un mensaje directo al Gobierno nacional. “ Que sepa Javier Milei y compañía que ¡no nos han vencido! ”, sostuvo en referencia al Presidente.

Almeida evocó cómo era su vida antes del golpe cívico militar . Recordó que ejerció como docente hasta el nacimiento de sus hijos y que luego se dedicó a la familia, en un entorno profundamente ligado a las Fuerzas Armadas.

Su hijo, Alejandro Almeida , militante del Ejército Revolucionario del Pueblo , fue desaparecido durante la dictadura, un hecho que transformó su vida para siempre.

“ Mi vida era tranquila... Toda mi familia eran militares y yo me crié en ese ambiente. Alejandro siempre me abrazaba y me decía 'esta gorilita de mierda y, sin embargo, la quiero'”, relató.

Consultada sobre lo que considera que no cambió en estas cinco décadas, Almeida apuntó contra el actual contexto político. “ Lo que realmente me indigna, sobre todo este gobierno de Milei y compañía, que quieran negar lo que se sabe que es real ”, afirmó, en referencia a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

En ese sentido, agregó: “Tiraron por el aire a madres, vaya a saber cuántos de nuestros hijos y se apropiaron de bebés”.

También cuestionó la situación social actual: “Además, no me entra en la cabeza que haya gente que diga 'hay que esperar a ver qué pasa', ¿esperar qué? La gente piensa en comer o comprar remedios”.

La lucha histórica de Madres de Plaza de Mayo

A pesar del dolor, Almeida destacó el recorrido de las Madres de Plaza de Mayo a lo largo de estos años. “Lo que más me enorgullece es que las locas seguimos de pie, a pesar de las sillas de ruedas, los bastones”, expresó.

Además, señaló el proceso personal que atravesó: “Me enorgullece que yo misma haya llegado a comprender a Alejandro. No pude decírselo porque lo desaparecieron”.

En el cierre, la referente de derechos humanos se dirigió a los jóvenes con un llamado a la continuidad de la lucha: “No bajen los brazos, sigan luchando y resistiendo, como lo hemos hecho nosotras y seguiremos haciendo. Que sepa Milei y compañía: ¡No nos han vencido!”.

A medio siglo del golpe, la voz de Taty Almeida volvió a poner en primer plano la vigencia de la memoria colectiva y la defensa de los derechos humanos en la Argentina.

Numerosas marchas, vigilias y festivales en las provincias a 50 años del golpe de Estado

Como cada 24 de Marzo, este martes la Plaza de Mayo será el epicentro de la marcha central por el Día de la Memoria, la Verdad y a la Justicia, al cumplirse 50 años de la última dictadura militar. Si bien la concentración principal tendrá lugar frente a la Casa Rosada, también se esperan masivas movilizaciones en las ciudades más importantes del país.

A cinco décadas del derrocamiento de Isabel Martínez de Perón en manos de las FFAA, organismos de DDHH y agrupaciones sociales y políticas convocaron a movilizarse en unidad en todo el país, en una jornada que estará marcada por el reclamo de Justicia y que incluirá duras críticas al Gobierno de Javier Milei. La Ciudad de Buenos Aires no será el único lugar donde habrá concentraciones.

Marcha campora 24 de marzo Se realizan numerosos actos por el 24 de marzo.

En Rosario, la marcha se desarrollará a partir de las 15, desde Plaza San Martín bajo el lema "50 años contra la entrega y represión de hoy". Recién a las 16 los manifestantes partirán rumbo al Parque Nacional a la Bandera, donde se montará un escenario en el cual se leerá un documento. Habrá, también, distintos números musicales y artísticos.

En Córdoba, la marcha iniciará a las 16 en Colón y Cañada y se trasladará por Colón hasta General Paz, para luego tomar Hipólito Yrigoyen hasta Plaza España y finalizar en los Tribunales Federales.

Por su parte, Mendoza tendrá un abanico de actividades por el 24 de Marzo. Un día antes, a las 19, comenzará la vigilia las 19 a las 23 en el "Espacio para la Memoria Ex D”, en avenida Belgrano al 179. Ya el martes, la concentración principal se nucleará a las 18 en el "kilómetro cero", intersección de San Martín y Garibaldi. Tras recorrer las calles del centro capitalino, la movilización finalizará frente a la Casa de Gobierno provincial.

En el norte del país, uno de los principales puntos será San Miguel de Tucumán. Luego de un lunes cargado de vigilias y actividades previas, el 24 habrá un acto a las 10 en el Parque de la Memoria. Más tarde, a las 18, tendrá lugar la marcha "A 50 años del golpe cívico militar", que iniciará en Santa Fe y Junín, para confluir en la Plaza Independencia.