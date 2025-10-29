Tensión en la marcha de jubilados: gases lacrimógenos, heridos y un detenido







Reclaman mejorar en los haberes y restitución de medicamentos cortados por el Gobierno. Los miembros de seguridad cortan la Av. Rivadavia para contener la manifestación.

En una nueva marcha de los jubilados frente al Congreso, manifestantes realizan este miércoles una protesta por mejoras en los haberes y pensiones y en la restitución de medicamentos y otras ayudas que fueron cortados por el Gobierno. Al llegar, se encontraron con un nuevo megaoperativo de policías y gendarmes que cortaron la Avenida Rivadavia en la esquina Callao y aplicaron el protocolo antipiquete para evitar que las agrupaciones corten una de las arterias fundamentales del tránsito.

Cerca de las 15:30, algunos manifestantes empezaron a golpear las vallas y lograron tirar dos, hasta abrir un hueco. La Gendarmería se sumó al dispositivo para reforzar la zona junto a la Policía Federal. Esto aumentó la tensión y se repitieron situaciones de jornadas anteriores. Poco tiempo después del encuentro, la cantidad de efectivos desplegados volvió a ser desproporcionada frente al número de manifestantes.

De acuerdo a fuentes policiales citadas por Noticias Argentinas, la única fuerza apostada en el operativo fue la Policía Federal Argentina, que dispuso barreras físicas para impedir que la manifestación detuviera el tránsito en una zona neurálgica de la ciudad.

Hubo un momento de tensión cuando se abrió un hueco en el vallado que separaba a los manifestantes de las fuerzas de seguridad, dejando a ambos grupos cara a cara. Allí, la Policía lanzó gases lacrimógenos y avanzó sobre los manifestantes provocando corridas, heridos y al menos un detenido.

La manifestación de jubilados de todos los miércoles Cada miércoles, los diferentes colectivos de adultos mayores reiteran su convocatoria en la histórica esquina del Congreso para exigir una recomposición del monto de las jubilaciones y pensiones, señalando que el aumento de precios afecta directamente la canasta básica y los costos de medicamentos.

En paralelo, este jueves está prevista una nueva movilización de los trabajadores de PAMI nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quienes llevarán su demanda al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Debido a esto, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, expresó que los empleados de la obra social “soportan más de un año de congelamiento salarial” y declaró que el último aumento fue en el mes octubre de 2025 con un 3,5%. Según los dichos de Aguiar, la gestión de Javier Milei ofreció “un 0,8% luego de un año sin recibir aumentos”.

