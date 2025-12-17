SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

17 de diciembre 2025 - 07:15

Un alivio para el bolsillo de los jubilados en las Fiestas: el beneficio de IPS hasta fin de año

El organismo previsional prepara una buena noticia para sus beneficiarios con motivo de la llegada de fin de año.

Buenas noticias para los beneficiarios del IPS.

Imagen: Freepik

En la provincia de Buenos Aires, el organismo encargado de administrar la cobertura a jubilados y pensionados es el Instituto de Previsión Social (IPS). A lo largo del año, se suelen realizar distintas actividades y tomar medidas en beneficio de ellos.

Con motivo de las fiestas, la Provincia preparó un beneficio a través de Cuenta DNI para reforzar las promociones vigentes y aliviar el bolsillo de los jubilados y pensionados para el mes de diciembre, que suele ser un período de mayor consumo y aumento de gastos.

Informate más
Cuenta DNI
La billetera virtual de Provincia ofrece descuentos a jubilados y pensionados del IPS.

IPS y Cuenta DNI: el beneficio para los jubilados

Para un mejor fin de año y más aprovechamiento de las Fiestas, desde el organismo previsional se anunció un beneficio del 5% de descuento adicional a las promociones vigentes para todos los jubilados y pensionados del IPS. Este descuento será acumulable con las promociones vigentes y será posible en los supermercados adheridos.

Este descuento se aplica a modo de reintegro y tiene un tope de $5000 pesos de carácter semanal. Aplica a pagos con Cuenta DNI, en la modalidad QR o Pago con clave. Se suma a las promociones generales de DÍA, Toledo, Chango Más, Carrefour, Nini y Vital, que ofrecen devoluciones de entre 10% y 20%, con y sin tope.

