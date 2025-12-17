Un alivio para el bolsillo de los jubilados en las Fiestas: el beneficio de IPS hasta fin de año + Seguir en









El organismo previsional prepara una buena noticia para sus beneficiarios con motivo de la llegada de fin de año.

Buenas noticias para los beneficiarios del IPS. Imagen: Freepik

En la provincia de Buenos Aires, el organismo encargado de administrar la cobertura a jubilados y pensionados es el Instituto de Previsión Social (IPS). A lo largo del año, se suelen realizar distintas actividades y tomar medidas en beneficio de ellos.

Con motivo de las fiestas, la Provincia preparó un beneficio a través de Cuenta DNI para reforzar las promociones vigentes y aliviar el bolsillo de los jubilados y pensionados para el mes de diciembre, que suele ser un período de mayor consumo y aumento de gastos.

Cuenta DNI La billetera virtual de Provincia ofrece descuentos a jubilados y pensionados del IPS. Imagen: Banco Provincia IPS y Cuenta DNI: el beneficio para los jubilados Para un mejor fin de año y más aprovechamiento de las Fiestas, desde el organismo previsional se anunció un beneficio del 5% de descuento adicional a las promociones vigentes para todos los jubilados y pensionados del IPS. Este descuento será acumulable con las promociones vigentes y será posible en los supermercados adheridos.

Este descuento se aplica a modo de reintegro y tiene un tope de $5000 pesos de carácter semanal. Aplica a pagos con Cuenta DNI, en la modalidad QR o Pago con clave. Se suma a las promociones generales de DÍA, Toledo, Chango Más, Carrefour, Nini y Vital, que ofrecen devoluciones de entre 10% y 20%, con y sin tope.

Temas Jubilados

IPS