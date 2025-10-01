Represión en la marcha de jubilados al Congreso: gases, operativo policial y un detenido







La protesta semanal de jubilados terminó con incidentes frente al Parlamento. Las fuerzas de seguridad desplegaron un fuerte operativo, arrojaron gases y detuvieron a un manifestante.

Jubilados reclamaban un aumento en los haberes y el bono mensual cuando fueron rodeados por efectivos y reprimidos con gases.

La tradicional marcha de los miércoles de jubilados al Congreso terminó con incidentes, un fuerte operativo de seguridad y la detención de un manifestante. Según denunciaron los participantes, la Policía arrojó gases para dispersar a quienes se movilizaban en reclamo de un aumento en los haberes y del bono mensual.

El periodista Nicolás Munafó, en el móvil de De Una por C5N, advirtió sobre la magnitud del despliegue de las fuerzas: “La Prefectura se instaló donde estuvieron los manifestantes, hicieron un cordón sobre la plazoleta”.

Un detenido tras una nueva manifestación de los miércoles en el Congreso Entre los jubilados afectados se encontraba Víctor, el hombre que terminó detenido. En diálogo con C5N relató: “Vinimos como siempre, me agarraron cuatro gendarmes, me patearon la espalda y me pegaron. Cuando tiran gas, no les importa nada”.

Otro manifestante, Diego, remarcó el carácter pacífico de la movilización y cuestionó la reacción policial: “Vinimos y nos encontramos todos los miércoles. Nos pusimos de acuerdo en dar la vuelta, era una manifestación totalmente pacífica. Que prohíban dar una vuelta al Congreso a 50 o 100 jubilados es ridículo y un nivel gigante de represión a los derechos civiles”.

La crítica también fue compartida por el Padre Paco, quien acompaña habitualmente las marchas de jubilados. En diálogo con la prensa sostuvo: “Es siempre igual. En vez de buscar a Espert que está en el Congreso, vienen a buscar a los jubilados. Además, empezaron ellos. Nuestro pueblo está mal y hay que terminar con esto lo antes posible”.

Desde Avenida Rivadavia, el periodista Adrián Salonia transmitió en vivo el avance de los efectivos contra los manifestantes: “Hacía muchos miércoles que no veíamos un operativo tan grande de seguridad. Los rodearon y pusieron los escudos por delante de los jubilados”.

