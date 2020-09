Tierras: Berni pide un plan federal para evitar tomas (investigación)

El pedido de Berni sobre un plan de viviendas impacta en el Ministerio de Bielsa y en la capacidad que tiene esa cartera de contener tanto al Evita como a la CTEP de Juan Grabois, el militante social que avaló la toma de tierras en la provincia de Buenos Aires. “Deberemos tener un Código Penal mentiroso”, ironizó el ministro de Seguridad bonaerense en respuesta a Grabois, quien había afirmado que “el que dice que ocupar es delito, miente”. “Hay que sentarse a discutir planes de vivienda y lotes de servicio y generar soluciones para miles de bonaerenses que están viviendo en la extrema precariedad. Pero no debe ser a través del delito. Sino con soluciones del Estado...”, agregó Berni en declaraciones a Radio 10. Al ser consultado sobre el entredicho que mantuvo esta semana con Fernando “Chino” Navarro por su acusación manifestó: “Los cruces me tienen sin cuidado. Lo importante es lo que vamos a aportar a la Justicia y vamos pedir que se investiguen unas cuantas cosas. Estamos preparando un informe y esperemos que la Justicia investigue rápidamente...”. “En los últimos cuatro años el Estado perdió presencia territorial y en vez de poner plata en resolver los problemas de la gente, la puso en los movimientos sociales para que no generen disturbios”, expresó el funcionario bonaerense.