Tolosa Paz denuncia que grupos piqueteros presionan a beneficiarios del Potenciar Trabajo para no terminar sus estudios

“Según los mensajes que llegaron por vías electrónicas y telefónicas al ministerio, y que también fueron replicados en diversos grupos de mensajería instantánea de varias organizaciones, los referentes piqueteros de la CCC y el Polo Obrero les aconsejan a los interesados no responder, o que elijan la opción de no querer estudiar, para evitar ser cambiados de Unidad de Gestión y ‘perder’ el programa, en caso de no aprobar o no asistir al establecimiento o centro educativo”, se quejaron desde Desarrollo Social.

Para el Ministerio que comanda Tolosa Paz se trata de una “campaña de desprestigio y desánimo” contra la iniciativa y contra la propia funcionaria que es cuestionada por estas organizaciones desde el día que asumió la cartera. El plan apunta a que personas que no terminaron sus estudios primarios o secundarios puedan hacerlo. Pero hasta el momento, casi la mitad de las notificaciones enviadas para que las personas ratifiquen su intención de terminar sus estudios no fueron respondidas.

Las organizaciones sociales alegan que desde Desarrollo Social se busca desmantelar la entrega de materiales, en el marco de un supuesto “ajuste” pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y justifican la falta de respuesta a las notificaciones en que debe hacerse mediante la aplicación Mi Argentina y que muchos no cuentan con la conectividad necesaria para hacer el trámite. No plantean, sin embargo, una solución para que a través de las organizaciones puedan hacerlo.

“Todos los titulares que hayan validado su identidad y elijan el estudio como contraprestación mantendrán su Unidad de Gestión y el cobro de su Salario Social Complementario”, aclararon desde el Gobierno. Además, precisaron que “en caso de no querer continuar con los estudios, podrán volver a realizar las tareas socioproductivas y sociocomunitarias que realizaban anteriormente”.

En la cartera que lidera Tolosa Paz remarcaron que motivaron el programa Volvé a Estudiar después de los resultados de la validación digital de identidad. Es que ahí se comprobó que 777.520 personas no completaron la primaria y la secundaria, mientras que 615.795 (79,2%) manifestaron su intención de hacerlo.

Por eso, desde el ministerio cursaron invitaciones a través del asistente virtual del Estado nacional, TINA, para confirmar la intención de esas personas y ofrecer opciones educativas cercanas, en cada barrio y localidad.

Los mensajes que dejó trascender la cartera de Tolosa Paz revelan la preocupación de los beneficiarios por dejar de percibir el dinero que les corresponde por el plan, en caso de anotarse para ir a la escuela. Además, dejan ver que hay advertencias de punteros que responden a las organizaciones sociales de que deben cumplir con sus mandamientos a cambio de continuar con las prestaciones.

“Hola, buenas tardes. Soy encargado de mantenimiento en un jardín comunitario y le dije a mi referente que quiero terminar mis estudios secundarios. Me dijo que si elijo estudiar, ya no puedo volver a mi puesto de trabajo si tengo algún problema y debo dejar. También me va a retirar su apoyo. ¿Qué debo hacer?”, decía uno de los mensajes que difundió el diario LA NACION, que prefirió resguardar la identidad de esta persona.

En un audio que llegó a Desarrollo Social un puntero recomienda a los beneficiarios -y piden que circulen el mensaje a otros- que no respondan a la notificación o que elijan la opción de "no quiero estudiar", dado que así "se aseguren que no los cambien de unidad de gestión y se queden sin resguardo”.