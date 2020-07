Transporte y Desarrollo recuperarán predios ferroviarios abandonados

Meoni remarcó que lo pactado permitirá "poder implementar políticas que le permitan a la gente acceder al trabajo e integrar a las comunidades" con el apoyo de Trenes Argentinos Capital Humano, organismo que alcanza a gran parte del país.

"Hay muchas estaciones no operativas y predios no operativos de ferrocarriles que no están siendo utilizados, que no generan trabajo, que generan estados de abandono y de impacto ambientales negativos en toda la Argentina”, subrayó el funcionario.

En tanto, Arroyo señaló que "mucho de lo que hace el Ministerio de Transporte y Trenes Argentinos va a dar seguramente posibilidades de trabajo, de capacitación y preparación a muchas personas que hoy tienen planes sociales y que están buscando dar el salto, pero todavía no pudieron”.

A su vez, resaltó la importancia de que esta iniciativa se enmarque en el plan de su gestión "Potenciar Trabajo", debido a que su deseo se basa en que "las personas que están en planes sociales o integran cooperativas puedan trabajar, capacitarse y vincularse con distintos sectores productivos en este caso con los predios de los ferrocarriles".

De la firma además participaron el presidente de Trenes Argentinos Capital Humano, Damián Contreras, cuyo organismo tiene alcance territorial a nivel nacional en lo referente a la gestión de recursos humanos y formación y capacitación en materia ferroviaria; y los secretarios Alicia Soraire (Abordaje Integral), Emilio Pérsico (Economía Social) y el subsecretario Gustavo Aguilera (Asistencia Crítica).

El Presidente de Trenes Argentinos Capital Humano, Damián Contreras, agradeció la presencia de los dos ministros quienes se acercaron al Museo Ferroviario para realizar la firma del convenio, y manifestó que “es un honor asumir esta responsabilidad desde Trenes Argentinos Capital Humano”.