Tras la polémica, el Gobierno oficializó a Fernando Brom como nuevo subsecretario de Ambiente

De esta manera, y tras un malestar inicial, Brom desembarcó en la cartera dependiente de la Secretaría de Turismo, Deporte y Ambiente - conducida por Daniel Scioli - y que se encuentra bajo el foco por su desempeñó en la gestión de los incendios forestales que ocurren, hace varias semanas, en la Argentina.

En detalle, Brom tendrá como primer tarea continuar el seguimiento a los focos de fuego en la Patagonia y Corrientes. En lo que va del año, en el país ya se perdieron casi 300.000 hectáreas a causa de los incendios forestales.

Las críticas de Fernando Brom y el malestar en Casa Rosada

A pesar de haber sido anunciada, la llegada de Brom al Gobierno peligró debido a las críticas que esbozó el nuevo funcionario de Ambiente en referencia al rol que tuvo el oficialismo en la prevención y gestión de los incendios forestales en el país.

En medio de los focos de fuego en la Patagonia y la provincia de Corrientes, el funcionario afirmó que, hasta ahora, hubo fallas en la prevención de los incendios: "Lo que hay que hacer es tratar de prevenir. Evidentemente no lo hemos hecho bien ”

Además, aseguró que "hay tareas que deben tener no solamente una previsión sino una presupuestación adecuada" y agregó que si bien actualmente "la tiene" a veces "no están los recursos en el lugar y en el momento que tienen que estar". Además, el ahora funcionario sostuvo: “El tema de bosques y fuegos tiene prioridad cero. Es un tema que es una desgracia no solamente ecológica, sino humana".

incendio patagonia.jpg En lo que va de 2025, se consumieron casi 300.000 hectáreas en el país.

“Esto tiene mucha contingencia natural, como el rayo que en diciembre originó (un incendio) en los bosques naturales de la Patagonia. Eso es imprevisible. Totalmente. Eso ha sucedido también en en el circuito de California, donde ha arrasado miles de casas y en Argentina también. Así que todo eso hay que prevenirlo, pero hay que tener una alerta, yo diría brigadistas y alertas tempranas”, explicó sobre algunas de las causas detrás de los feroces incendios.

A pesar de sus aclaraciones finales, los dichos de Brom causaron malestar en Casa Rosada, ya que eligió tomar distancia del propio Javier Milei, quien en un reciente posteo en sus redes sociales aseguró que hubo un “despliegue enorme" desde el Gobierno nacional "en la lucha contra el fuego”.

Tras esto, y al ser consultado sobre el tema, el vocero presidencial Manuel Adorni explicó el pasado viernes: “Son las expresiones de alguien que no se ha interiorizado en la función y en todo lo que hemos hecho en función de la catástrofe de los incendios”. “No es ni más ni menos que eso. Se pondrá en contacto con la profundidad del tema porque todavía no es funcionario, por lo tanto le falta información como para poder dar una conclusión certera de lo que ocurre”, añadió.

En otro tramo de su conferencia, Adorni sostuvo que “hay cuestiones que se alejan de la agenda del presidente y cuando hay funcionarios que, con lo que piensan o transmiten se alejan, dan un paso al costado”. En este marco, vale recordar que apenas días atrás el Gobierno expulsó de sus filas al extitular de ANSES, Mariano De Los Heros, por hablar de la reforma previsional que tiene en carpeta el oficialismo.

“Un funcionario de Gobierno no puede hablar sobre temas que desconoce o no maneja perfectamente, pero Brom no es funcionario aún, hasta que no asuma no lo confirmamos, pero es el posible que sea el nuevo subsecretario”, concluyó.