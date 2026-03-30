Nuevas terapias en cáncer de colon y un giro radical en el pronóstico de los pacientes

Expertos destacan que la detección temprana y el acceso a tratamientos personalizados son los pilares para lograr un mejor control posible de esta enfermedad.

El cáncer de colon se conmemora cada 31 de marzo . Según la OMS , este ocupa los primeros puestos en diagnósticos mundiales: es el segundo tumor con más incidencia en mujeres y el tercero en varones . Esta afección se origina en el revestimiento del intestino grueso a partir de pólipos que, de no ser detectados, pueden evolucionar hasta convertirse en lesiones malignas.

Con aproximadamente 15.800 diagnósticos anuales , el cáncer de colon persiste como un desafío crítico para la salud pública en Argentina. Sin embargo, un reciente informe del sector destaca un panorama alentador: el país está experimentando un notable impulso en la investigación clínica y en la creación de soluciones terapéuticas innovadoras para enfrentar esta patología.

El dato surge del informe CAEMe – IDESA 2025 revela que la oncología es el área de mayor actividad científica en el país, representando el 25% de la investigación clínica total . Dentro de este rubro, siete laboratorios asociados a CAEMe han logrado hitos clave en cáncer colorrectal, poniendo a disposición del sistema de salud local nuevas herramientas y fármacos de alta precisión.

“En este escenario, el rol de la innovación farmacéutica resulta central. El desarrollo de terapias dirigidas, inmunoterapias y otras estrategias de tratamiento indicadas para distintos estadios de la enfermedad ha permitido mejorar la sobrevida y la calidad de vida de los pacientes ”, expresó Carolina Martinenghi , directora de Comunicaciones de CAEMe.

Con aproximadamente 15.800 diagnósticos anuales, el cáncer de colon persiste como un desafío crítico para la salud pública en Argentina.

“Que haya diferentes compañías que investigan constantemente nuevos caminos para dar respuestas a esta patología de alta carga sanitaria refleja el compromiso del sector con su abordaje”, agregó.

A su vez, la Dra. Rosana Felice, asesora médica de CAEMe, declaró: "Es importante que haya cada vez más y mejores herramientas terapéuticas a disposición. Luego, cada profesional de la salud determinará el camino terapéutico más conveniente para cada paciente, personalizando el tratamiento de acuerdo con el diagnóstico, el estadio de la enfermedad y la información genética de cada tumor, lo que se denomina medicina de precisión”.

Según afirma la Asociación Argentina de Oncología Clínica, la biología molecular revolucionó la oncología. Actualmente, conocer el perfil molecular de un tumor es esencial para diagnosticar con exactitud, predecir la evolución de la enfermedad y aplicar terapias personalizadas

Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe)

La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) está integrada por 38 empresas farmacéuticas y biofarmacéuticas de I+D de la Argentina, Australia, Japón, Estados Unidos y Europa, que investigan, desarrollan y comercializan en el país medicamentos innovadores, seguros, eficaces y de calidad.

Con una trayectoria de 100 años, es la asociación decana del sector en la región. Las compañías asociadas a CAEMe generan empleo directo y altamente calificado a alrededor de 9000 personas, y poseen 10 plantas productivas propias instaladas en el país.