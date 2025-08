Tras las declaraciones de Javier Milei, Margarita Barrientos aseguró que "la gente no llega a fin de mes"

La dirigente social - y fundadora del comedor de Los Piletones -, Margarita Barrientos, se refirió a la creciente demanda en los comedores y analizó que en la actualidad "la gente no llega a fin de mes". Las palabras de la militante llegan en medio del debate que se originó a raíz del discurso del presidente, Javier Milei, durante un evento de la Fundación Faro, el think thank oficialista que dirige el libertario Agustín Laje.