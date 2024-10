Tras las postergaciones, Diputados retomará el debate de la reforma sindical

El presidente de la comisión de Legislación del Trabajo, Martín Tetaz, tenía todo listo para que el 24 de septiembre pasado se firmara dictamen de mayoría a un texto de consenso entre la UCR, el PRO, La Libertad Avanza y la Coalición Cívica. Sin embargo, el día previo el Gobierno bajó la línea de que no era aún el momento de acompañar esta iniciativa para no entorpecer el vínculo con la CGT, en momentos en que la energía estaba puesta en encarrilar otras negociaciones paralelas. La Libertad Avanza y el PRO acataron la orden y avisaron que no contribuirían para el quórum, por lo que la convocatoria carecía de sentido.