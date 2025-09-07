Tras los resultados, Cristina Kirchner cuestionó a Javier Milei y lanzó: "Kirchnerismo y Peronismo... ¡Más que nunca!"

La expresidenta apuntó contra el jefe de Estado tras la victoria de Fuerza Patria en los comicios bonaerenses y le envió "saludos cordiales desde San José 1111".

"¿Viste Milei?... Banalizar y vandalizar el “Nunca Más” , que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco", señaló la titular del Partido Justicialista.

Los primeros resultados de las elecciones legislativas bonaerenses muestran un triunfo de Fuerza Patria por más de 13 puntos por sobre La Libertad Avanza. En ese contexto, la expresidenta publicó un mensaje en su cuenta de X, en el que le advirtió a Milei: "Señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitad os, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos , es letal".

"Y mejor ni te cuento cómo está el resto (de los que todavía tienen laburo)… Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas …", agregó Cristina.

Entonces, arremetió contra el Presidente: " Salí de la burbuja, hermano … que se está poniendo heavy", para luego despedirse: " Saludos cordiales desde San José 1111".

Cristina Kirchner balcón 2.jpg Cristina Kirchner a Javier Milei: "Saludos cordiales desde San José 1111". NA

La titular del PJ cerró su mensaje con dos posdatas. En el primero, realizó un llamado a su militancia a replicar lo hecho en la Provincia en las elecciones nacionales de octubre, al tiempo que dio vuelta el lema de campaña libertario. "Por eso, el próximo 26 de octubre, Kirchnerismo y Peronismo… ¡Más que nunca!", manifestó.

Por último, en su segunda PD, Cristina indicó: "Ah, Milei… casi me olvidaba. Dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el Toto Caputo…".

"Que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento… 'economista experto en crecimiento con o sin dinero'", concluyó.

Cristina Kirchner salió al balcón luego del triunfo de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses

Luego de conocerse los resultados de las elecciones bonaerenses con un holgado triunfo de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza, Cristina Kirchner salió al balcón de su casa para celebrar la victoria en los comicios.

La expresidenta salió a saludar a la militancia que se agrupó frente a San José 1111 y que la vitoreaba tras los más de 13 puntos de diferencia que hubo entre la lista de unidad peronista sobre el oficialismo nacional.