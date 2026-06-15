Tras ser retenido en La Paz, el diputado Juan Marino acusó a Bolivia de impedir su ingreso "por una decisión política"

El legislador nacional regresó a la Argentina tras permanecer varias horas retenido en el aeropuerto de La Paz. El diputado de Unión por la Patria aseguró que la negativa de las autoridades bolivianas a permitir el ingreso de la delegación respondió a motivos políticos.

Juan Marino y la comitiva de Derechos Humanos que viajó a Bolivia ya regresaron al país.

El diputado nacional Juan Marino , junto a una comitiva de derechos humanos, regresó este lunes a la Argentina luego de permanecer durante varias horas retenido en el aeropuerto internacional de La Paz, en Bolivia, en un episodio que generó reclamos de dirigentes políticos y la intervención de autoridades consulares argentinas.

Al arribar al país, el diputado nacional de Unión por la Patria cuestionó la decisión de las autoridades bolivianas y sostuvo que la delegación de la que formaba parte fue impedida de ingresar por razones ajenas a cuestiones administrativas o migratorias. “No nos dejaron entrar por una decisión política” , afirmó.

La situación se produjo cuando Marino integraba una misión humanitaria compuesta por dirigentes políticos, representantes de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales argentinas que había viajado a Bolivia para relevar denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos.

Según denunció el legislador, pese a haber cumplido con los trámites migratorios correspondientes en Santa Cruz de la Sierra, fue retenido al llegar a La Paz. El hecho motivó una serie de gestiones diplomáticas y reclamos públicos para garantizar su situación y la del resto de la comitiva.

NO NOS PERMITIERON INGRESAR A BOLIVIA Ya estamos en vuelo volviendo a Argentina. A las 16:30 hacemos conferencia de prensa en Ezeiza pic.twitter.com/znmWnOjIwW

Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, quien exigió a las autoridades bolivianas que permitieran a Marino desarrollar las actividades para las que había sido invitado y reclamó una pronta solución al conflicto.

Tras varias horas de incertidumbre, las autoridades bolivianas habilitaron la salida de la delegación, que emprendió el regreso a la Argentina. Marino arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza durante la tarde y anticipó que brindará más detalles sobre lo sucedido.

El episodio generó repercusiones políticas tanto en Argentina como en Bolivia y se produjo en medio de la creciente tensión interna que atraviesa el país vecino.

El documento por el cual le prohibieron la entrada a Juan Marino en Bolivia

En el acta que certifica la prohibición de ingreso a Bolivia del diputado Marino, las autoridades del país vecino indican que no se presentó ante las autoridades ni reserva de hospedaje, ni itinerario de viaje, a pesar de que se trataba de una misión humanitaria.