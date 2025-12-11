Trenes: el Gobierno postergó la privatización del Belgrano Cargas para 2026

El Ejecutivo corrió la privatización al primer trimestre de 2026 y define el pliego final mientras avanza la valuación de activos, obras clave y el debate por el RIGI.

El Gobierno decidió aplazar la privatización del Belgrano Cargas y trasladarla al primer trimestre de 2026 , con la intención de cerrar todo el procedimiento hacia mediados del mismo año . En esta instancia final, se realizan las valuaciones de activos y las últimas revisiones legales mientras se analizan consultas de empresas interesadas.

La prórroga implica un leve corrimiento respecto de la planificación original, que aspiraba a publicar los términos del pliego antes de fin de 2025. Aun así, el oficialismo estima que el proceso se activará durante los primeros meses de 2026 y que, más adelante, se iniciarán los traspasos formales a las compañías adjudicatarias.

El Decreto 67/2025 estableció que la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. será total , con un modelo de desintegración vertical y open access . A diferencia de los años 90, no habrá un único pliego: el material rodante se subastará en remate público; las vías e inmuebles se concesionarán mediante licitaciones nacionales e internacionales, y los talleres ferroviarios se adjudicarán también vía licitación.

La valuación de activos retrasó la publicación del pliego.

“Una empresa puede querer aplicar a todas las licitaciones o solo a algunas. Es indistinto (…) Con este esquema no se obliga a que si una empresa quiere manejar los talleres deba, además, ser administradora de la traza” , explicaron fuentes oficiales.

El open access habilita a múltiples operadores privados a usar la misma red abonando un canon, bajo un esquema en el cual la empresa gestora debe garantizar una ventana obligatoria de paso a terceros.

El fideicomiso, las obras priorizadas y la decisión sobre los trazos inactivos

El Gobierno definió que los fondos obtenidos por la subasta de material rodante se colocarán en un fideicomiso destinado a financiar por única vez la renovación de vías en tramos con mayor volumen y demanda. Estos recursos no se usarán para reactivar parte de los cerca de 18.000 km hoy inactivos; esa decisión quedará en manos de la futura operadora.

En contraste, sobre los 17.700 km operativos, la administración libertaria planea invertir en dos corredores estratégicos:

Ramal San Martín: renovación de unos 300 km de vías.

renovación de unos 300 km de vías. Ramal Belgrano: inversiones de capital para mejorar su capacidad de carga.

Además, será obligatorio para quien gane la concesión completar la circunvalación ferroviaria de Santa Fe, obra con un 50% de avance y considerada clave para aumentar el volumen de transporte. “Buscamos que para los próximos 18 meses se duplique” la carga, señaló un funcionario, con la meta de cuadruplicarla en cuatro años.

belgrano-cargaspng La circunvalación ferroviaria de Santa Fe será obligatoria para el adjudicatario.

Interés empresario, debate por el RIGI y la expectativa por inversiones

Entre los grupos que ya manifestaron interés aparecen:

Un pool cerealero liderado por Aceitera General Deheza (AGD), junto con ACA, Bunge, Cargill, COFCO y Louis Dreyfus.

liderado por Aceitera General Deheza (AGD), junto con ACA, Bunge, Cargill, COFCO y Louis Dreyfus. Grupo México Transportes (GMXT) , que calcula inversiones por u$s3.000 millones y busca posicionarse como operador integral.

, que calcula inversiones por u$s3.000 millones y busca posicionarse como operador integral. Compañías mineras como Río Tinto y empresas de Chile y España, algunas a la espera de cambios en la Ley de Glaciares o de autorizaciones bajo el RIGI.

La discusión por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones es central: las empresas quieren garantías previas de que sus proyectos ferroviarios serán encuadrados allí, algo que el Gobierno asegura que “no puede prometer ex ante”, ya que cada iniciativa debe pasar por un comité evaluador.

“Las inversiones para este caso aplican perfectamente al RIGI”, explicaron desde el Ejecutivo, aunque evitando asegurar una aprobación automática.

belgrano-cargaspng El Gobierno espera duplicar la carga en 18 meses y cuadruplicarla en cuatro años.

El futuro de la empresa y el cierre del proceso en 2026

Una vez adjudicados los activos y perfeccionados los contratos, el Gobierno avanzará con la disolución y liquidación de Belgrano Cargas y Logística S.A. El Ministerio de Economía, asistido por la ATEP, quedará a cargo de dictar las normas operativas y complementarias.

La letra chica del pliego sigue en elaboración por parte de Federico Chaher y Alejandro Núñez, hombre cercano a Santiago Caputo.

El objetivo oficial se mantiene: culminar la privatización hacia mediados de 2026, con un esquema fragmentado, abierto y orientado a atraer inversiones que permitan reconstruir la infraestructura ferroviaria y aliviar el cuello de botella logístico del país.