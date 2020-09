Causa Peajes: Justicia acepta a Vialidad y a la UIF como querellantes

“Autorizase a los letrados nombrados en el punto VIII de la presentación, a que en forma conjunta, alternada e indistinta, puedan presentarse en la causa a efectos de solicitar medidas o diligencias en la causa, las que serán resueltas en cada oportunidad”, señala la resolución firmada este viernes. El escrito aclara, de todas formas, que por el momento no se hará lugar al pedido de la UIF de inhibir los bienes de los imputados, aunque amitirá el aporte de pruebas por parte del organismo.

Ercolini, quien subrroga el Juzgado 6 de Comodoro Py, tiene pendiente volver a indagar al ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; al ex administrador de Vialidad Javier Iguacel; al ex titular de Hacienda, Nicolás Dujovne y al ex Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. Es porque los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia anularon los procesamientos de los funcionarios macristas que habían sido dictados por Rodolfo Canicoba Corral antes de jubilarse. La medida fue por un planteo formal de las defensas de los ex funcionarios, por lo que debe repetirse el procedimiento.

Ahora, con Vialidad y la UIF como partes querellantes, la acusación no dependerá solo del fiscal de instrucción, Carlos Stornelli. La UIF, que depende del Poder Ejecutivo, pidió ingresar a la causa ante eventuales maniobras de lavado de dinero, mientras que Vialidad, con mandato del Ministerio de Obras Públicas, planteó un posible perjuicio tras la renegociación de los contratos sin licitación hasta 2030 de las concesiones de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste. En Ausol, Socma –empresa del entonces Presidente de la Nación, Mauricio Macri- era accionista al momento de las renegociaciones de los contratos.

En declaraciones a Ámbito, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, celebró la decisión del juez Ercolini: “Estamos colaborando con la Justicia, pero ahora vamos a impulsar como querellantes esta causa para que se investigue hasta las últimas consecuencias la comisión de posibles delitos”, expresó. “Desde el gobierno nacional mantenemos la misma posición desde que asumimos en diciembre: defender con todas las herramientas a nuestro alcance el patrimonio de todos los argentinos”, agregó.

Las pruebas

La causa se inició en agosto de 2019 y en más de un año de pesquisa hubo diversos allanamientos y casi una decena de testigos que dieron cuenta de las maniobras para beneficiar a las concesionarias. Las pruebas acumuladas son numerosas y contundentes. Según consta en el expediente, los funcionarios macristas operaron deliberadamente y en coordinación para otorgarle cuantiosos beneficios a las compañías de las cuales era accionista el entonces presidente Macri.

Su gobierno le reconoció u$s499 millones por supuestas inversiones no amortizadas y renegoció los contratos por diez años más sin una nueva compulsa. Además, las acciones que Sideco Americana, empresa del Grupo Macri, tenía en Ausol S.A. fueron vendidas en 2017 a un precio 400% superior respecto de lo que valían antes de la asunción de Macri como Presidente. La compradora fue Natal S.A., una empresa sin experiencia previa en el rubro, que logró ingresar al negocio gracias a que Vialidad de Iguacel modificó los requisitos que establecía la normativa.