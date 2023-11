Un camino aún en construcción, donde escasean las certezas

Los idas y vuelta en el Hotel Libertador, y los anuncios de la flamante oficina de prensa del presidente electo, primer órgano oficial de la gestión libertaria, dejan en claro que las certezas no lo fueron tales. Emilio Ocampo era número fijo para el Banco Central, pero no llegó al 10 de diciembre. La vice electa, Victoria Villarruel, tenía la potestad sobre el área de Seguridad, y tampoco fue así. Tampoco se le asignó, como se preveía, YPF a hombres de Mauricio Macri. Nadie sabe aún quién ganará la puja por la presidencia de la Cámara de Diputados: si Milei se recostará sobre el peronismo federal con Florencio Randazzo o si lo hará sobre el PRO de Macri, con Cristian Ritondo. En un contexto en donde con los propios no alcanza ni en número ni en calidad: los legisladores LLA son poco avezados tanto en los reglamentos como en los tejes del Congreso. Y no harán más que levantar la mano.