Javier Milei se planta frente al PRO: "Es esto o nada"

"A mí ni Mauricio Macri ni Patricia Bullrich me conducen, esa etapa se terminó", brama ante la consulta de Ámbito un gobernador que integra la liga de 10 mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio (JxC).

Macri, y también Bullrich, le llevaron a Milei distintas alternativas para que no sea la ex candidata presidencial quien ocupe la silla principal de Seguridad. Pero el presidente electo insistió con la designación de Bullrich y se mostró inflexible: "Es esto nada", fue el masaje que recibió la exministra de Seguridad de Macri mientras el ex Presidente estaba en Abu Dhabi.