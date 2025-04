Universidades: oposición busca llevar reclamo al Congreso ante la parálisis de las comisiones

“Desde diciembre de 2023 a marzo de 2025, la brecha entre salarios e inflación va desde -111% a -128% , según el cargo”, plantea un estudio de CONADU, que remarca que desde la asunción de Javier Milei, los trabajadores del cargo inicial tuvieron aumentos en sólo tres de los 16 meses de gestión. " La paritaria fue clausurada por el Gobierno nacional y no se ha vuelto a convocar desde octubre de 2024. Mientras tanto, las actualizaciones dadas por decreto no han equiparado la pérdida del poder adquisitivo que cayó, en promedio, un 34% durante estos 16 meses", agregaron.

"Ya no hay excusas para sostener la integración de comisiones actual y estamos planteando fuertemente y de manera formal que no pueden avanzar las comisiones hasta que no estén correctamente integradas", señalaron a este medio desde el peronismo, que este mismo miércoles protagonizó un boicot a las comisiones en donde los bloques considerados dialoguistas se alinearon con el oficialismo para colocar a sus senadores en la presidencia de los espacios. Además, admiten que "en el corto plazo no hay nada pautado, lo más probable es que en mayo ocurra".

Una situación similar se vive en Diputados, que no concreta una reunión de comisión desde septiembre del 2024 y ya emitieron una solicitud al titular de la Comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, para que se traten los proyectos presentados. Existe uno del peronismo que propone el "sostenimiento del presupuesto de las universidades nacionales" para actualizar por inflación las partidas para gastos de funcionamiento y salarios docentes. Otro, que nuclea a radicales opositores (Democracia para Siempre), lilitos (Coalición Cívica) y provincialistas (Encuentro Federal), tiene el mismo espíritu y pide la "adecuación de las partidas presupuestarias del sistema universitario nacional" con una combinación de índices, ante la falta del Presupuesto 2025.

Oposición Diputados La oposición en el Diputados vuelve a nuclearse, esta vez por educación. Mariano Fuchila

"Creo que la única salida es un emplazamiento, porque Finocchiaro evidentemente no convoca porque no tiene dificultades para poner límites a la demanda que hoy estamos realizando legisladores de distintos bloques", plantearon a Ámbito desde Unión por la Patria, donde aseguran que el propio secretario de Educación, Carlos Torrendell, les anticipó a los ministros provinciales que “el funcionamiento de las universidades hoy está en peligro” porque contarán con las partidas ejecutadas en el 2024, ante la falta de un Presupuesto 2025. Sin embargo, aseguró que "está madurando un avance y una reacción" entre sindicatos, dirigentes opositores y autoridades académicas.

Parálisis de la Auditoría General de la Nación

Desde el 31 de marzo, la Auditoría General de la Nación (AGN) quedó desmantelada: se venció el mandato de los tres representantes del Senado y de los tres representantes de Diputados. Desde la Comisión Bicameral Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso le exigieron una rápida definición a Victoria Villarruel y Martín Menem, titulares de ambas cámaras, para designar nuevas autoridades y que no quede en soledad su actual titular, Juan Manuel Olmos.

"El oficialismo quiere mejorar su representación legislativa y obtener lugares que hoy no tienen, para avanzar con designaciones propias", le dijo el senador Pablo Blanco (UCR) a este medio. El organismo venía cumpliendo el mandato del Gobierno de auditar a las instituciones universitarias y había avanzado con la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Catamarca.

En el Senado, apareció una propuesta del peronismo que tendría acompañamiento de dirigentes provincialistas: ampliar de seis a ocho la composición de la AGN pero disminuir de ocho a cuatro años la duración de los mandatos. De esta forma, plantean conseguir los consensos para concretar una definición del órgano fiscalizador del Estado.

